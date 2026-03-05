Mediterra DataCenters annuncia il completamento dell’acquisizione di Open Hub Med

Mediterra DataCenters, la piattaforma di DataCenter Premium regionali per il Sud Europa, annuncia oggi il completamento dell’acquisizione di Open Hub Med (OHM) a Carini (PA) – il primo Hub carrier neutral per la gestione dei dati in Sicilia – da un Consorzio di operatori e partner tecnologici leader del mercato IT e delle telecomunicazioni italiano ed internazionale.

L’operazione rafforza il ruolo dell’azienda come abilitatore infrastrutturale di riferimento a livello regionale, grazie alla messa in sicurezza di circa 10 MW di capacità totale di rete per supportare i propri clienti nei segmenti connettività, colocation e high-density.

L’accordo si inserisce nel più ampio piano di investimento di Mediterra DataCenters per la realizzazione di una piattaforma completa nell’Europa meridionale per offrire servizi di colocation affidabili e sicuri, con un focus sulla presenza regionale, su un’infrastruttura scalabile e sostenibile e su una competenza tecnica d’eccellenza unita a un approccio customizzato.

Valeria Rossi, Executive President uscente di Open Hub Med, commenta: “La vendita di Open Hub Med rappresenta una tappa strategica per valorizzare ulteriormente un’infrastruttura che ha già dimostrato il suo ruolo centrale nell’ecosistema digitale del sud Mediterraneo. Il progetto di Mediterra DataCenters ben si sposa con lo scopo per il quale OHM è stata fondata e siamo confidenti che questa transizione le permetterà di crescere, innovare e rafforzare la propria capacità di servizio, creando nuove opportunità per l’intero territorio italiano.”

“In seguito al passaggio di controllo, Open Hub Med sarà integrata – dichiara Emmanuel Becker, CEO di Mediterra DataCenters – nella piattaforma di Mediterra e allineata ai suoi standard operativi, qualitativi e di servizio per valorizzare ulteriormente la capacità disponibile, l’efficienza e la sostenibilità del datacenter anche grazie ai successivi investimenti previsti dall’azienda.”