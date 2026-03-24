Private & Sovereign AI: la nuova frontiera del controllo strategico dei dati

A cura di Yari Franzini, Group Vice President Southern Europe di Cloudera

L’era della sperimentazione sull’AI è finita ed è iniziata l’era della responsabilità. Sebbene il 74% dei CEO creda che l’AI avrà un impatto fondamentale sul proprio settore, quasi la metà dei loro CIO (47%) segnala che gli investimenti iniziali in AI non hanno soddisfatto le aspettative di ROI, secondo l’ultima ricerca di Gartner sui CIO. Questo scollamento rivela la sfida centrale per il 2025: non si tratta più di adottare l’AI, ma di controllarla per generare valore reale, sicuro e sostenibile. Dopo anni di migrazione dei dati verso il cloud pubblico, è in corso una riscoperta strategica del controllo diretto sull’infrastruttura AI.

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La Private AI rappresenta proprio questo: la possibilità di eseguire modelli di intelligenza artificiale – anche generativa – mantenendo i dati sensibili all’interno dei propri confini digitali e aprendosi sempre di più verso modelli ibridi di gestione del dato, capaci di coniugare il mondo private e multicloud.

Per il business leader, questo cambiamento risponde a diverse sfide urgenti:

Governance totale sui dati e sui modelli. L’adozione rapida e decentralizzata dell’AI ha creato rischi interni significativi, primo fra tutti un problema di “shadow AI” non monitorata, che crea un punto cieco nella governance. La Private AI affronta direttamente questo problema, riportando il controllo all’interno dell’azienda.

L’adozione rapida e decentralizzata dell’AI ha creato rischi interni significativi, primo fra tutti un problema di “shadow AI” non monitorata, che crea un punto cieco nella governance. La Private AI affronta direttamente questo problema, riportando il controllo all’interno dell’azienda. Compliance immediata con normative come GDPR e AI Act. Il rischio normativo non è più una minaccia lontana e, con la piena entrata in vigore dell’AI Act, è probabile che inizieremo a vedere alcune sanzioni di rilievo comminate ai provider già da quest’anno. Ciò trasforma la compliance da un semplice esercizio a un imperativo finanziario e reputazionale immediato. Un ambiente AI privato e verificabile è la difesa più robusta.

Il rischio normativo non è più una minaccia lontana e, con la piena entrata in vigore dell’AI Act, è probabile che inizieremo a vedere alcune sanzioni di rilievo comminate ai provider già da quest’anno. Ciò trasforma la compliance da un semplice esercizio a un imperativo finanziario e reputazionale immediato. Un ambiente AI privato e verificabile è la difesa più robusta. Minore dipendenza da provider esterni. Affidarsi a un ristretto numero di giganti del cloud pubblico per l’AI crea un notevole rischio commerciale. IDC prevede che entro il 2028, l’80% delle aziende richiederà opzioni diversificate per l’erogazione dell’inferenza. Questa tendenza riflette un chiaro desiderio del mercato di evitare il vendor lock-in, mantenere il potere negoziale e controllare i costi operativi in crescita.

Affidarsi a un ristretto numero di giganti del cloud pubblico per l’AI crea un notevole rischio commerciale. IDC prevede che entro il 2028, l’80% delle aziende richiederà opzioni diversificate per l’erogazione dell’inferenza. Questa tendenza riflette un chiaro desiderio del mercato di evitare il vendor lock-in, mantenere il potere negoziale e controllare i costi operativi in crescita. Maggiore sicurezza in settori dove il dato è patrimonio competitivo (sanità, finanza, manifattura, pubblica amministrazione). Per i settori in cui i dati sono l’asset principale, il fatto che il 79% dei dirigenti citi la sicurezza dei dati come una barriera fondamentale all’adozione su larga scala dell’AI (Capgemini, 2025) sottolinea la necessità di un ambiente affidabile. La Private AI fornisce una “digital clean room” in cui i dati sensibili possono essere sfruttati per l’innovazione senza essere esposti.

La Private AI non è una regressione rispetto alla trasformazione cloud, ma un’evoluzione: è la risposta alla necessità di un’AI performante ma conforme, trasparente e controllata. Un vero e proprio asset aziendale.

In questo ambito, l’innovazione si sta spostando sempre più verso l’open source e l’adozione di modelli SLM (Small Language Model), con le aziende che si stanno spostando da una dipendenza esclusiva da massicci LLM verso modelli più piccoli ed efficienti, adattati a problemi specifici.

Questo significa che le aziende che adottano modelli open source + SLM possono:

Ridurre drasticamente i costi. L’inferenza è la spesa principale nell’AI su larga scala e rappresenta fino al 75% del costo totale. Eseguendo modelli open su infrastrutture private, le organizzazioni possono sfuggire ai prezzi “per query” dei sistemi proprietari, rendendo l’adozione dell’AI economicamente sostenibile e scalabile.

L’inferenza è la spesa principale nell’AI su larga scala e rappresenta fino al 75% del costo totale. Eseguendo modelli open su infrastrutture private, le organizzazioni possono sfuggire ai prezzi “per query” dei sistemi proprietari, rendendo l’adozione dell’AI economicamente sostenibile e scalabile. Controllare l’accuratezza degli output per evitare rischi legali e di brand dovuti ad “allucinazioni” dei modelli.

per evitare rischi legali e di brand dovuti ad “allucinazioni” dei modelli. Guadagnare agilità. Scegliendo quando aggiornare i modelli, le aziende evitano cambiamenti improvvisi e incontrollati da parte dei provider pubblici che potrebbero compromettere le proprie applicazioni basate su GenAI, garantendo stabilità operativa.

In sintesi, una strategia che combina Private AI e modelli open permette alle aziende di innovare più velocemente e a costi inferiori, sfruttando i progressi della community senza sacrificare il controllo.

Sovereign AI: quando la sovranità diventa un vantaggio competitivo

Il concetto di Sovereign AI sposta la riflessione su un piano più ampio: quello della sovranità digitale nazionale o regionale. Non si tratta solo di compliance; significa costruire un ecosistema AI che rispetti le regole locali, utilizzi infrastrutture certificate e garantisca che i dati dei cittadini e delle imprese restino sotto giurisdizione locale in un mondo in via di frammentazione.

KPMG identifica il “Paesaggio Tecnologico Politicizzato” come uno dei 5 principali rischi geopolitici globali per il 2025, e IDC nota che è in corso una “corsa alla sovranità AI” a livello globale, poiché i governi considerano l’AI un asset strategico nazionale: Europa, Stati Uniti, India e diverse potenze asiatiche stanno investendo per evitare che l’AI, e le informazioni su cui si basa, diventino terreno di dipendenza o vulnerabilità strategica.

In questo scenario, un approccio “sovereign-ready” diventa un potente vantaggio competitivo. Con l’AI Act dell’UE che sta creando vere e proprie fortezze normative, la conformità alla sovranità sta diventando un prerequisito non negoziabile per l’accesso al mercato, specialmente per aggiudicarsi contratti nel settore pubblico e partecipare a filiere europee critiche.

La Private AI è la base tecnologica e organizzativa ideale che rende possibile la Sovereign AI.

Se le aziende, le banche o gli enti pubblici non dispongono di infrastrutture AI locali e sicure, nessuno Stato potrà davvero rivendicare una sovranità digitale piena. Al contrario, quando le organizzazioni adottano modelli Private AI, contribuiscono a costruire un tessuto tecnologico distribuito, resiliente e conforme – il prerequisito per un’AI sovrana e sostenibile.

La strategia vincente: controllo, compliance e fiducia

Investire in Private AI oggi non è solo una scelta tecnica: è una scelta strategica. Significa anticipare le normative, ridurre il rischio reputazionale e creare fiducia presso clienti e stakeholder. Questo è fondamentale in un mercato in cui la fiducia dei consumatori è fragile. Il trend “Cost of Hesitations” di Accenture per il 2025 evidenzia un diffuso scetticismo dei consumatori alimentato dalla disinformazione generata dall’AI e, sebbene l’Europa mostri preoccupazioni leggermente inferiori sulla privacy grazie al GDPR, la tendenza generale è alla cautela.

Operare in un ambiente verificabile e affidabile sta diventando un elemento di differenziazione chiave. Prepararsi a un futuro in cui partner e governi chiederanno garanzie di sovranità dei dati non è più facoltativo. Le aziende che sapranno integrare questi principi non solo ridurranno i rischi operativi, ma sbloccheranno anche un vantaggio competitivo duraturo, che consentirà loro di guidare una nuova era di AI responsabile e orientata al valore.

Conclusione

La corsa all’AI non è più solo una questione di velocità: è una questione di controllo, sostenibilità e fiducia.

Private AI e Sovereign AI, integrate con modelli open, permettono alle aziende di trasformare l’intelligenza artificiale in un vero asset strategico, capace di generare valore e proteggere al tempo stesso il business e i dati critici.