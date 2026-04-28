Dassault Systèmes e Groupe Rocher collaborano per trasformare la formulazione dei cosmetici naturali grazie ai virtual twin

Il pioniere francese di prodotti di bellezza e benessere naturali, efficaci e sostenibili, farà affidamento sulla tecnologia scientifica di Dassault Systèmes per accelerare la ricerca e lo sviluppo di prodotti cosmetici sempre più efficaci

Dassault Systèmes e il pioniere francese dei cosmetici naturali Groupe Rocher annunciano una collaborazione per rafforzare la ricerca e sviluppo di Groupe Rocher attraverso i virtual twin, tecnologie avanzate basate sulla scienza già comprovate in tutti i settori.

Fondata nel 1959, Groupe Rocher è un’azienda a conduzione familiare con una forte tradizione pionieristica nello sviluppo di prodotti di bellezza e benessere naturali, efficaci e sostenibili, con marchi iconici come Yves Rocher, Sabon, Arbonne e Dr Pierre Ricaud. I suoi 200 esperti scientifici esplorano ogni giorno tutto il potenziale delle piante: analizzandone la composizione e i meccanismi, progettando processi di estrazione innovativi e sviluppando formulazioni cosmetiche grazie a ingredienti attivi unici.

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Oggi sono necessari in media circa 30 test di laboratorio per trovare la formulazione corretta. Groupe Rocher punta ad accelerare questo ritmo grazie alla collaborazione con Dassault Systèmes, ottenendo al contempo maggiori miglioramenti in termini di efficienza. Questo nuovo approccio tecnologico combina intelligenza artificiale generativa, modellazione chimica e simulazione con l’esperienza sugli ingredienti attivi di origine vegetale, fornendo ai team un quadro predittivo che integra le loro competenze e consente di risparmiare tempo prezioso, ottimizzando così l’efficienza del lavoro e migliorandone le prestazioni.

“La nostra strategia di innovazione si basa su un approccio scientifico rigoroso ed esigente, che ci consente di offrire ai nostri clienti prodotti che combinano efficacia, ingredienti naturali e sostenibilità. L’esperienza e le competenze riconosciute di Dassault Systèmes nei virtual twin e nell’intelligenza artificiale ci permetterà di prevedere meglio l’efficacia dei nostri ingredienti attivi e di sviluppare formule sempre più efficaci e naturali in meno tempo”, ha dichiarato Véronique Schwartz-Boishu, Chief Scientific Officer di Groupe Rocher.

Il team di ricerca a contratto di Dassault Systèmes modellerà gli ingredienti attivi proprietari di Groupe Rocher e la pelle, nell’ambito dell’offerta Virtual Twin as a Service sulla piattaforma 3DEXPERIENCE. Utilizzando i virtual twin, Groupe Rocher potrà analizzare i dati delle loro interazioni, testare la penetrazione cutanea e simulare e rafforzare l’efficacia di una formulazione con maggiore accuratezza scientifica fin dalle prime fasi dello sviluppo. Queste avanzate capacità tecnologiche miglioreranno le prestazioni, l’agilità e le competenze in R&S di Groupe Rocher, riducendo i tempi di formulazione grazie a una diminuzione del 20% del numero di test e quindi accorciando il time-to-market.

“La concorrenza, i margini ridotti e consumatori sempre più esigenti stanno spingendo le aziende della cosmetica e della cura della persona a innovare in modo più intelligente, non solo più rapido. Grazie ai nostri virtual twin basati sulla scienza e alimentati dall’intelligenza artificiale, Groupe Rocher può simulare, prevedere e ottimizzare le formulazioni con maggiore sicurezza in un ambiente cloud protetto, costruendo al contempo un motore di innovazione scalabile fondato sulla scienza delle piante”, ha dichiarato Elisa Prisner, Executive Vice President, Strategy, Industry, Marketing and Transformation di Dassault Systèmes.

La collaborazione tra Dassault Systèmes e Groupe Rocher si concentrerà inizialmente sulla Ice Plant e si estenderà progressivamente ad altri ingredienti attivi. La Ice Plant è nota per la sua capacità di adattarsi a condizioni estreme; le sue proprietà hanno già ispirato Groupe Rocher nello sviluppo della linea skincare anti-età Yves Rocher Lift Pro Collagene.