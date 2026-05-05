GIS–Integrating Everything, Everywhere: la Conferenza Esri Italia 2026 torna a Roma

Il 13 e 14 maggio all’Ergife Palace Hotel il più grande evento gratuito della comunità GIS italiana. Oltre 1.500 partecipanti attesi e iscrizioni già aperte

Il 13 e 14 maggio 2026 torna a Roma la Conferenza Esri Italia, il principale appuntamento nazionale dedicato ai Sistemi Informativi Geografici (GIS) e all’innovazione nella gestione del territorio. L’edizione 2026, intitolata “GIS–Integrating Everything, Everywhere”, si terrà presso l’Ergife Palace Hotel e si prepara ad accogliere oltre 1.500 partecipanti, con più di 200 tra relatori e moderatori e oltre 10 ore di workshop tecnologici firmati Esri.

Un evento che negli anni si è affermato come punto di riferimento per la comunità geospaziale italiana e che oggi rappresenta uno spazio concreto di confronto tra Pubblica Amministrazione, aziende, utility, mondo accademico e ricerca.

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I temi della Conferenza Esri Italia 2026

Le tecnologie a servizio delle comunità

Al centro dell’edizione 2026, i grandi temi che stanno ridefinendo il modo in cui leggiamo, interpretiamo e governiamo il territorio: Intelligenza Artificiale, integrazione tra GIS e BIM, Reality Mapping e sostenibilità ambientale. Tecnologie e approcci che stanno trasformando dati complessi in strumenti operativi per decisioni sempre più rapide, informate e sostenibili.

Digitali e resilienti: il futuro delle città tra AI, BIM e GIS

La sessione plenaria

La Conferenza prenderà il via il 13 maggio alle ore 9:30 con la sessione plenaria “Digitali e resilienti: il futuro delle città tra AI, BIM e GIS”, guidata dal divulgatore scientifico e autore RAI Davide Coero Borga. Un momento di apertura pensato per offrire una visione d’insieme sulle sfide e le opportunità legate alla trasformazione digitale dei territori.

Nel corso dell’evento si alterneranno interventi, panel e momenti di approfondimento con alcuni tra i principali protagonisti del panorama istituzionale, industriale e accademico. Tra questi, Domenico Asprone e Alfredo Buccaro (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Baldoni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Marco Casini (AUBAC), Eugenio Ceglia (Comune di Palermo), Guido Cianciulli (ACCA Software), Laura Lieto (Comune di Napoli), Alessandro Massa (Leonardo SpA), Marco Melis (Regione Autonoma della Sardegna), Paola Mercogliano (CMCC), Silvano Pecora (MASE), Francesco Sofia (AgEA), Michele Tessera (Gruppo CAP) e Maurizio Veloccia (Roma Capitale).

Il programma completo

Tanti eventi nell’evento

Il programma della Conferenza Esri Italia 2026 includerà inoltre sessioni dedicate alle ultime evoluzioni della piattaforma ArcGIS, panel tematici e round table, insieme a un ampio calendario di workshop tecnologici nell’ambito dell’Esri Professional Summit. Un’offerta formativa pensata per chi vuole aggiornare le proprie competenze e confrontarsi direttamente con esperti e professionisti del settore.

L’appuntamento è quindi per il 13 e 14 maggio presso l’Ergife Palace Hotel a Roma.

L’evento si svolgerà esclusivamente in presenza, la partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

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