Aruba offre gratuitamente il certificato SSL a chi vuole rendere più sicuro il proprio sito di Redazione Data Manager Online 23 dicembre 2016















Da Gennaio, i siti che trasmettono dati sensibili senza protocollo HTTPS saranno segnalati come non sicuri su Google Chrome

Aruba offre la possibilità di installare gratuitamente il certificato SSL DV (Secure Sockets Layer, Domain Validated) per permettere a tutti coloro che possiedono un sito, di renderlo più sicuro attraverso la cifratura della sessione di navigazione con chiavi da 128 bit o superiore.

A partire da Gennaio 2017, nell’ambito di un progetto per un web più sicuro, Google Chrome comincerà a segnalare tutti i siti senza protocollo HTTPS che trasmettono dati sensibili come non sicuri. Aruba anticipa i tempi offrendo a tutti i suoi clienti la possibilità di attivare fin da subito il proprio certificato SSL DV. Si ritiene che disporre di un indirizzo web in HTTPS migliorerà la visibilità sui motori di ricerca, oltre a garantire maggiore sicurezza sul web.

Il certificato SSL DV verifica che il dominio sia assegnato al richiedente o che sia sotto il controllo del richiedente e, grazie alla cifratura della sessione, tutti i visitatori del proprio sito web o e-commerce potranno trasmettere informazioni ed effettuare transazioni online in modo sicuro e protetto. Con tale protocollo attivo, infatti, tutti i dati trasferiti tra il sito web e l’utente finale sono cifrati e non possono essere intercettati da terzi.

Il certificato è supportato dai principali web browser su PC, tablet e smartphone. L’installazione si esegue con una semplicissima procedura da pannello di controllo e non determina alcuna interruzione del servizio. Dopo aver installato il certificato, il proprio sito sarà raggiungibile con protocollo di comunicazione sicura su Internet (HTTPS).

Il certificato SSL è incluso gratuitamente in tutti i piani hosting, è necessario solo attivarlo dal proprio pannello, sia se si è già clienti Aruba, sia nel caso di nuovi clienti. Aruba mette a disposizione delle guide a supporto che illustrano procedure di installazione/disinstallazione, emissione/revoca del certificato ed ulteriori informazioni utili, oltre alla consueta assistenza gratuita h24, 7 giorni su 7.