Come aiutare gli amici con Facebook Safety Check

La piattaforma di supporto del social network si apre alle offerte di soccorso in aree e momenti di crisi. È Il passo successivo all’aiuto 2.0

Sappiamo quanto il Safety Check di Facebook sia servito in particolari situazioni di emergenza. Terremoti, inondazioni, atti terroristici: l’apertura di uno spazio condiviso con il quale far sentire la propria presenza ad amici e parenti in determinate circostanze è stato un passo fondamentale nell’utilizzo della piattaforma per finalità che vanno oltre il mero posting di foto e video. La funzionalità viene attivata dal social network quando necessario ma da poco integra anche un’importante novità. Si chiama Community Help e permette a chiunque si trovi in prossimità di un grave evento di offrire il proprio aiuto, che si tratti di beni materiali o di ospitalità. Nel caso di disastri naturali, calamità e disordini sociali, centinaia di persone potrebbero aver bisogno di ogni genere di supporto, coordinato solitamente dalle organizzazioni locali.

Come funziona

Qui sta la novità: con un paio di click, è possibile comunicare agli altri che genere di prodotti o servizi si intende donare, dalle coperte al cibo, passando per un posto in cui dormire ai giocattoli per i più piccoli. Si tratta della migliore interpretazione di quello che una comunità può fare in momenti di difficoltà, raggiungendo una cerchia nemmeno tanto ristretta di contatti. Al momento il Safety Check “avanzato” è disponibile negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India e Arabia Saudita ma è evidente che potrebbe venir abilitato ovunque se utile a facilitare i programmi di sostegno su vasta scala. Resta da capire in che modo si aggirerà l’eventuale problema dello sciacallaggio voluto, che è sempre dietro l’angolo, con il rischio che il materiale destinato ai bisognosi prenda altre vie, decisamente meno etiche e condivisibili.