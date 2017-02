Apple batte Xiaomi in Cina ma le vendite calano di Matteo Testa 8 febbraio 2017















Apple supera Xiaomi per numero di smartphone venduti in Cina nonostante il calo delle vendite. Inoltre, la Mela non lancerà un nuovo connettore per gli accessori Made for iPhone

Xiaomi è stata spesso considerata la “Apple cinese” per la sua incredibile capacità di espansione e una cifra stilistica molto vicina a quella dell’azienda di Cupertino. Questa volta però è la Mela originale ad aver vinto sulla sua copia e lo ha fatto proprio in Cina. Stando ai dati riportatati da IDC, nel 2016 Apple ha venduto nel Paese 44,9 milioni di iPhone mentre Xiaomi si è fermata a 41,5 milioni di smartphone. L’azienda guidata da Tim Cook, che è stato accusato da un ex dipendente di aver reso noiosa la creatura di Steve Jobs, può vantarsi di aver battuto la startup di Shenzhen ma non si tratta comunque di un risultato positivo. Apple ha infatti registrato un calo della distribuzione del 23% rispetto ai 58,4 milioni di iPhone venduti nel 2015. Anche Xiaomi chiude l’anno passato in passivo (- 36%) e perde il primato delle vendite ottenuto nel 2015. Apple scende quindi al quarto posto nella classifica dei produttori di smartphone che operano in Cina mentre Xiaomi cade dal primo al quinto posto. La migliore performance è quella di Oppo (+122%), seguita da Huawei (+ 22%) e Vivo (+97%). In totale nel Paese sono stati venduti 467,3 milioni di smartphone nel 2016 con una crescita su base annua dell’8,7%.

Nel frattempo sono state smentite le voci riguardo al possibile lancio di un nuovo connettore per gli accessori da parte di Apple. L’azienda di Cupertino non sta preparando un’ulteriore alternativa al suo Lightning o all’USB-C ma sta semplicemente valutando di utilizzare lo UAC (Ultra Accessory Connector) per realizzare un ponte tra gli standard da lei adottati e molti dispositivi audio che invece non li supportano.