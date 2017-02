BlackBerry presenta lo smartphone KEYone di Antonino Caffo 27 febbraio 2017















Dall’accordo di licenza con TCL arriva il primo “vero” BlackBerry del nuovo corso con sistema operativo Android e tastiera fisica

Che BlackBerry le stesse provando tutte lo sapevamo. I dubbi sulla fattibilità di un progetto in continua perdita erano però rimasti dopo l’accordo della compagnia originaria del Canada con TCL Communications, produttore cinese che avrebbe costruito fisicamente i telefoni del futuro, a seguito della chiusura della divisione mobile del gruppo. In un lasso di tempo di qualche mese abbiamo visto i primi DTEK, smartphone interessanti ma molto simili ai recenti Alcatel. Come mai? Semplice: TCL è la stessa compagnia che costruisce i cellulari per il brand francese, libera dunque di proporre form factor non così differenti tra loro. Non a caso, i famosi DTEK non sono mai approdati ufficialmente sul mercato italiano (come su altri), in attesa di giorni migliore.

Nuova chiave

Quei giorni sono arrivati con il Mobile World Congress. Nell’anteprima alla stampa di sabato scorso, Blackberry ha tolto il velo a KEYone, lo smartphone già conosciuto con il nome in codice Mercury e mostrato velocemente al CES di Las Vegas. Poche sorprese dal punto di vista hardware ma non per questo poco interessanti: il display è da 4.5 pollici di tipo IPS LCD con Gorilla Glass 4, ha un processore Snapdragon 625 (di certo non il top), 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna con supporto alle microSD, fotocamera posteriore da 12 megapixel e frontale da 8 megapixel. Il tutto fatto girare da Android in versione Nougat 7.1 e con un’autonomia più che sufficiente (per non dire ottima) fornita dalla batteria da 3.505 mAh, che supporta il Quick Charge 3.0. Ma ad attirare di più è il form factor, un mix tra il passato di BlackBerry e un futuro che, si spera, più radioso. A rimandare ai fasti del passato ci pensa una tastiera fisica completa e un corpo full body in alluminio che risulta molto elegante e avvolgente. Non manca ovviamente tutto il mondo BB, anche se declinato nella variante Android: sicurezza, versatilità e accesso ai file personali e business sono assicurati da strumenti di crittografia e monitoraggio, consultabili tramite l’applicazione integrata DTEK. BlackBerry KEYone sarà disponibile in tutto il mondo a partire da inizio aprile ad un prezzo consigliato di 599,00 euro.