Il nuovo iPhone arriva a marzo ma non è quello che ci aspettiamo

Apple presenterà tra un mese una versione da 128 GB dell’iPhone SE, assieme ai nuovi modelli di iPad

Sarà un 2017 pieno di sorprese per Apple, nell’anno in cui la compagnia di Cupertino festeggia i dieci anni del primo iPhone. Se a settembre è attesa una versione limitata del nuovo iPhone 8, già a marzo e giugno ci saranno importanti novità dal punto di vista hardware e software. L’appuntamento con la WWDC 2017 del 5 giugno ci dirà qualcosa in più sul futuro di iOS, macOS, watchOS e tvOS oltre ad aggiornamenti di sorta per la pubblicazione delle app su ogni piattaforma, così da semplificare il processo di compilazione e validazione per gli sviluppatori. Non ci sono conferme ma è probabile che al McEnery Convention Center di San Jose, la Mela sveli anche qualche dettaglio sul progetto di Realtà Virtuale/Aumentata che la vede impegnata con Carl Zeiss nella realizzazione di un dispositivo da connettere con gli smartphone del gruppo.

Un altro iPhone

Ma qualche mese prima, a marzo, Tim Cook festeggerà a suo modo la decima candelina dell’iPhone con un modello non propriamente nuovo ma che potrebbe comunque cogliere l’interesse dei consumatori. Si tratta dell’iPhone SE che vedrà aumentare lo storage a 128 GB, al fianco delle attuali versioni da 16 e 64 GB. Ad affermarlo è il sito Macotakara, sempre molto attento alle mosse della compagnia statunitense, che (ed è praticamente una certezza) è pronta a mettere sul piatto pure quattro nuove declinazioni di iPad: da 7.9, 9.7, 10.5 e 12.9 pollici. Tutte avranno una funzione in comune, la presenza di uno Smart Connector al quale agganciare la Smart Keyboard, oltre a uno schermo con tecnologia True Tone e quattro speaker stereofonici. Non ci sono evidenze circa la scomparsa del tasto Home (certa invece, dopo l’iPhone 7, quella del jack audio) ma pare che la variante da 10,5 pollici sarà la prima priva di pulsante fisico, che verrebbe integrato direttamente nel display grazie alla nuova generazione di 3D Touch.