Apple festeggia i 10 anni di iPhone di Matteo Testa 9 gennaio 2017















Apple celebra i 10 anni di iPhone e annuncia: “Il meglio deve ancora venire”

Il 9 gennaio 2017 l’allora CEO di Apple, Steve Jobs, presentò sul palco del Macworld il primo modello di iPhone. Da allora sono passati 10 anni e ben 7 generazioni del dispositivo che senza ombra di dubbio ha aperto l’era dello smartphone. Per questa particolare occasione Apple ha ricordato che nell’ultima decade sono stati venduti oltre 1 miliardo dei suoi terminali e create un’infinità di app. iPhone ha anche permesso di creare nuove categorie di prodotti hardware come Apple Watch e le cuffie Airpod, che arriverranno a breve anche in Italia.

“L’iPhone è una parte essenziale della vita dei nostri clienti, e oggi più che mai sta ridefinendo il modo di comunicare, intrattenere, lavorare e vivere. – scrive in una nota il CEO di Apple, Tim Cook – L’iPhone ha stabilito un nuovo standard per il mobile computing nel suo primo decennio di vita, e siamo solo all’inizio. Il meglio deve ancora venire”.

Oggi Apple ha intenzione di ridurre la produzione dell’attuale modello di smartphone a causa del calo di richieste successivo al Natale ma ha in serbo grandi sorprese per il suo prossimo dispositivo. La Mela starebbe testando ben 10 diverse varianti di iPhone 8 ma già ora sono comparsi diversi rumors che sembrano piuttosto credibili. Lo smartphone dovrebbe presentare per la prima volta un display OLED prodotto da Sharp o Samsung. Si vocifera inoltre che iPhone 8 non presenterà i classici altoparlanti per rendersi ancora più snello.