Apple taglia la produzione di iPhone 7 ma aumenta quella di AirPod di Matteo Testa 3 gennaio 2017















Dopo le feste Apple ha registrato una flessione nelle richieste di iPhone 7 e si prepara a tagliarne la produzione. Contestualmente le cuffie AirPod ottengono un successo clamoroso

Il Natale è il periodo migliore per Apple dal punto di vista finanziario ma non si può dire lo stesso di quello immediatamente successivo alle feste. La Mela ha infatti registrato un calo delle richieste di iPhone 7 e un conseguente aumento delle scorte esattamente come era avvenuto l’anno scorso con iPhone 6S. Secondo il quotidiano giapponese Nikkei l’azienda di Cupertino potrebbe quindi effettuare un taglio fino al 10% della produzione di entrambe le versioni del suo ultimo modello di smartphone per il primo trimestre del 2017.

Nonostante la distribuzione di iPhone 7 stia andando più a rilento rispetto alle previsioni, Apple può comunque consolarsi con l’inattesa richiesta delle sue cuffie wireless AirPod, che arriveranno in Italia nelle prossime settimane. Lo stesso CEO della Mela, Tim Cook, ha sottolineato che gli auricolari hanno ottenuto un “successo fuori controllo” durante le feste anche se sono una tecnologia lanciata da pochissimo sul mercato. Iventec, partner di Apple nella produzione di AirPod, avrebbe espanso la capacità dei suoi impianti a Shanghai proprio per soddisfare la domanda e nonostante questo starebbero lavorando a pieno regime. Nei prossimi mesi sarà quindi più semplice mettere le mani sulle cuffie wireless che hanno portato alla scomparsa del classico jack audio su iPhone 7.