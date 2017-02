LG Watch Style e Watch Sport al debutto ufficiale di Matteo Testa 9 febbraio 2017















LG Watch Sport e Watch Style sfruttano Android Wear 2.0 e soddisfano i bisogni di amanti del fashion e dello sport

LG ha presentato ufficialmente i primi smartwatch a utilizzare Android Wear 2.0. I due dispositivi chiamati LG Watch Style e LG Watch Sport confermano le caratteristiche previste dai rumors di qualche mese fa e si differenziano tra loro per estetica e finalità di utilizzo. Il primo è indirizzato per coloro che guardano più al design mentre il secondo è il compagno perfetto di ogni sportivo.

LG Watch Sport offre un display circolare da 1.38 pollici con risoluzione di 480 x 480 pixel in un cassa in acciaio inossidabile spessa 14.2 mm, 768 MB di RAM, batteria da 430 mAh, sensori per rilevamento del battito cardiaco, moduli NFC e GPS. Lo smartwatch supporta la connettività 3G e 4G LTE ed è certificato IP68 garantendo una protezione da polvere ed acqua.

LG Watch Style integra invece uno schermo POLED da 1.2 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, processore Snapdragon Wear 2100 da 1.1 GHz, 512 MP di RAM, batteria da 240 mAh, ghiera girevole per accedere alle diverse funzioni di Android Wear 2.0, accelerometro e giroscopio, connettività Wi-Fi e Bluetooth.

LG Watch Style e Watch Sport arriveranno il 10 febbraio nel Regno Unito, USA, Canada e Corea del Sud. Ancora nessuna notizia per quanto riguarda la loro disponibilità in Italia. La versione sportiva costerà 349 dollari mentre quella più fashion sarà venduta a 249 dollari.