Microsoft lancerà Visual Studio 2017 il 7 marzo

A un anno esatto dalla preview pubblica e dopo qualche mese dalla RC di novembre, la nuova versione della piattaforma di Redmond verrà rilasciata tra qualche settimana

Microsoft ha scelto la data: il 7 marzo. Quel giorno toglierà il velo a Visual Studio 2017, il software che a marzo dello scorso anno era stato rilasciato come public preview e lo scorso novembre nella versione Release Candidate. La compagnia americana non si limiterà a tenere una conferenza di lancio ma terrà una due giorni di eventi e keynote in cui spiegherà le migliorie della piattaforma attraverso la partecipazione di nomi di spicco, tra cui Julia Liuson, vice presidente di Visual Studio, Brian Harry VP di Visual Studio Team Services, Miguel de Icaza, Mobile Distinguished Engineer e Scott Hanselman, Project Portfolio Management di Visual Studio e .NET.

Quali novità

Come abbiamo potuto vedere dalle build di prova, Visual Studio 2017 porta con sé notevoli miglioramenti al codice di navigazione, a IntelliSense, all’applicazione di fix, refactoring e debugging. Inoltre, Microsoft ha confermato la possibilità di sfruttare un’installazione rapida e modulare, così da aggiungere eventuali pacchetti a seconda delle necessità. Una curiosità intorno al nome: in origine sembrava che la denominazione della prossima versione dovesse essere Visual Studio 15 oppure Visual Studio Next ma alla fine a prendere il sopravvento è stata la razionalità dei numeri. L’evento del 7 marzo sarà l’occasione per presentare la nuova release ma anche celebrare il 20esimo anniversario di Visual Studio, che debuttava nel febbraio del 1997. Non a caso, Redmond ha chiesto ai suoi fan d’annata di invadere i social network con l’hashtag #MyVSstory, con cui postare ricordi e aneddoti circa l’evoluzione della suite di sviluppo.