Microsoft presenta AirSim, il simulatore per droni e auto autonome di Matteo Testa 16 febbraio 2017















AirSim è il simulatore di Microsoft pensato per testare la capacità di droni, robot e self driving car di evitare gli ostacoli nel mondo reale

Uno dei maggiori problemi degli sviluppatori che non hanno le risorse dei colossi del mondo tecnologico è quello di poter testare in sicurezza le proprie soluzioni e valutare la loro reazione agli ostacoli nel mondo reale. Microsoft ha quindi pensato di rendere open source una piattaforma chiamata AirSim (Aerial Informatics & Robotics Platform). Questa consentirà a produttori di droni, robot e self driving car di sperimentare gli algoritmi, l’intelligenza artificiale e l’accuratezza dei sensori dei propri device in un ambiente virtuale in 3D. Quest’ultimo ricalca alla perfezione una particolare situazione nel mondo reale in modo da offrire risultati utili allo sviluppo del prodotto.

AirSim non è pensato per sostituire la sperimentazione vera e propria ma solamente per analizzare l’impatto di problematiche molto specifiche. Ad esempio, il drone in particolari condizioni di luce potrebbe avere difficoltà a superare un ostacolo perché ingannato dalle ombre. AirSim è disponibile per Linux e Windows e offre supporto diretto ai prodotti di MavLink e DJI. Il simulatore di Microsoft, che il 7 marzo lancerà Visual Studio 2017, è comunque strutturato per consentire di effettuare test virtuali per qualunque hardware.