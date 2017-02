Samsung sceglie Sony per le batterie dell’S8 di Antonino Caffo 20 febbraio 2017















La sudcoreana preferisce andare sul sicuro, affidandosi ai moduli della concorrente per il prossimo smartphone di punta

Allo stato attuale, il Galaxy S8 è già una realtà. I laboratori di Samsung staranno già sfornando i primi esemplari che nel giro di qualche settimana dovranno essere immessi sul mercato. Le ultime indiscrezioni su fornitori e partner si riferiscono dunque a qualcosa di già avvenuto ma sono utili a capire come si sta muovendo la società del Sud Corea dopo il fallimento del Galaxy Note7. Al fianco dei due brand che forniscono a Samsung le batterie per i dispositivi mobili, SDI e Amperex Technology, ci sarebbe adesso Sony, diretta concorrente nel particolare settore.

Cosa succede

Nonostante la priorità resti quella di utilizzare i moduli di Samsung SDI, succursale diretta del marchio, per i futuri Galaxy S8, salgono le quotazioni del secondo partner di Hong King (Amperex) e di Sony appunto, entrambe identificate come sostitute nel caso di ulteriori problemi alle fabbriche di SDI, dove la scorsa settimana un incendio pare essere stato provocato proprio da batterie difettose. In realtà, Sony dopo giugno venderà la sua divisione di produzione batterie a Murata, firma giapponese esperta nel campo della produzione di robot. L’accordo attuale con Samsung gioverebbe dunque direttamente alle casse della compagnia, prima del passaggio alla connazionale. Ricordiamo come il Galaxy S8 salterà per la prima volta dopo anni l’appuntamento con il Mobile World Congress di Barcellona, per essere svelato un mese più tardi, il 28 marzo, da New York, durante un evento a sé. In Spagna Samsung ci sarà comunque con il suo tablet più recente, conosciuto come Galaxy Tab S3.