Twitter dirà addio alla Borsa per diventare una coop di Matteo Testa 7 febbraio 2017















Gli investitori di Twitter avrebbero chiesto un controllo “democratico” della società da parte degli utenti

A quanto pare Twitter non ha alternative se non quella di cambiare completamente assetto societario. Il social network ha registrato una vera e propria diaspora di manager di primo piano e non ha ottenuto grandi risultati in termini di utenza e raccolta pubblicitaria nonostante le nuove funzioni aggiunte nei mesi scorsi. L’integrazione del live streaming direttamente nella piattaforma e la chiusura di Vine per concentrarsi sulle attività più remunerative non ha pagato. Si vocifera che Twitter voglia anche introdurre la modifica dei tweet dopo la pubblicazione ma quanto questa mossa potrà spostare gli attuali equilibri?

A breve si terrà l’assemblea annuale degli investitori e secondo quanto riporta il Financial Times gli stakeholder chiederanno l’addio alla quotazione a Wall Street e la trasformazione del social network in una cooperativa controllata dagli stessi utenti. In passato era nata una petizione online proprio per chiedere questo cambiamento e pare che il momento giusto sia infine arrivato. ”Nel 2016 abbiamo visto il futuro di Twitter in bilico. E’ per questo che riteniamo che la società debba allineare il proprio futuro con quello di chi la rende di valore: i sui utenti”, si legge nella proposta presentata. Gli investitori hanno inoltre chiesto un controllo ”democratico” della società per riportare Twitter nell’olimpo dei social network.