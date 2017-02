Valore BF crede nello smart working e aumenta la qualità dei servizi di Redazione Data Manager Online 22 febbraio 2017















Il sistema di comunicazione Wildix con le cuffie Plantronics integrate rivoluziona il posto di lavoro in azienda

Di smart working si parla molto e da tempo.

Poter lavorare in mobilità, senza dover essere per forza “legati” a una scrivania, potendo quindi portarsi a casa gli strumenti utili per il nostro lavoro: questo è lo smart working.

Oggi sono molte le aziende italiane che hanno adottato questa nuova “modalità di lavorare”, un modo che guarda a un futuro tecnologico sempre più produttivo ma anche più attento alla qualità del posto di lavoro, perché in grado di limitare lo stress correlato.

Valore BF si inserisce nel quadro degli early adopter di questa innovativa filosofia.

Il gruppo Valore BF nasce nel 1985 a Busto Arsizio (VA) fondato da Fabio Bernardini e oggi ha all’attivo 5 sedi, per un totale di 150 addetti.

Valore BF si propone come referente unico per la tecnologia per le aziende, offrendo supporto consulenziale e operativo in diverse aree dell’ICT (dalle stampanti alle Unified Communications).

Con l’occasione dell’apertura della nuova sede a Gallarate, Roberto Stronati, UC&C specialist e Davide Ronchi, responsabile tecnico, hanno studiato il modo per fornire la nuova location, che prevede anche un open space per il call center, degli strumenti idonei per lo smart working.

In quanto Business Partner di Wildix, hanno scelto proprio il sistema di comunicazione Wildix, che offre uno strumento di Collaboration accessibile tramite il browser, quindi da qualunque dispositivo e da qualunque luogo ci si trovi, per garantire una totale mobilità (anche attraverso le APP per smartphone).

Volendo eliminare i telefoni fissi, ultime àncore per un lavoro legato alla scrivania, Roberto e Davide si trovano nella necessità di dover scegliere le cuffie per gli operatori del call center e del back office. Il requisito principale è la loro capacità di integrazione con il sistema di comunicazione Wildix.

Dopo un’attenta analisi del mercato scelgono Plantronics, “mossi dalla fiducia e dall’affidabilità del brand,” come ci racconta lo stesso Stronati.

“Per gli addetti al call center abbiamo scelto una cuffia con cavo (la C310) mentre per i colleghi del back office si opta per una cuffia bluetooth (la Savi w440) che consente loro di alzarsi dalla scrivania e gestire meglio le pratiche.”

Molte delle cuffie dell’offerta commerciale di Plantronics sono, infatti, integrate con la soluzione Wildix, ciò significa che l’utilizzatore riceve la telefonata, risponde o riaggancia premendo i tasti direttamente sulla cuffia, con un sostanziale aumento della reattività di risposta.

“L’introduzione delle cuffie Plantronics, integrate con Wildix, ha avuto, come immediato effetto positivo, un aumento della produttività soprattutto per gli operatori del call center che, lavorando nell’open space, godono di una qualità audio in uscita e in entrata notevolmente superiore rispetto a prima.” Conclude Stronati.

Luisa Carullo, Responsabile Back Office per Valore BF, commenta: “L’utilizzo delle cuffie fornisce comfort per chi lavora al telefono, permettendo di svolgere in maniera semplice e veloce altri lavori. La qualità dell’audio è sicuramente migliore della cornetta del telefono… Per non parlare dello spazio che abbiamo guadagnato sulle scrivanie rimuovendo i telefoni fissi.”