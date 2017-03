Apple assume l’esperto di hacking Jonathan Zdziarski di Matteo Testa 15 marzo 2017















Per migliorare la sicurezza, Apple ha assunto Jonathan Zdzriaski, l’uomo che svelò la presenza di backdoor all’interno di iOS

Alla luce del nuovo scandalo sicurezza svelato da WikiLeaks diventa ancora più evidente che la privacy degli utenti è costantemente sotto attacco. Apple vuole rendere i suoi prodotti sempre più protetti e per questo ha assunto l’esperto di hacking Jonathan Zdziarski. E’ stato lui stesso ad annunciare il suo nuovo ruolo a Cupertino sul proprio blog personale. Lo specialista della sicurezza online ha una grande competenza nelle tecnologie forensi legate ad iOS, è autore di diversi testi professionali sul tema dell’hacking ed è stato in più occasioni consulente per agenzie governative e militari, aziende private statunitensi e all’estero.

Jonathan Zdziarski assumerà la carica di Security Engineering and Architecture di Apple e collaborerà alla creazione di nuovi strumenti per rendere il sistema operativo di Cupertino ancora più impenetrabile. “La decisione segna l’epilogo di quella che per me è diventata una questione di coscienza: la privacy è sacra. – scrive l’esperto – Le nostre vite digitali possono rivelare molto di noi, i nostri interessi, i nostri pensieri più profondi e anche chi amiamo. Sono felicissimo di lavorare con un gruppo così eccezionale di persone con il quale condivido la passione di proteggere tutto questo”. In passato Zdziarski ha più volte segnalato ad Apple la presenza di falle e bug all’interno di iOS. Nel 2014 l’esperto di hacking ha anche svelato una backdoor che avrebbe permesso alle agenzie governative di violare qualunque iPhone. In quell’occasione la Mela smentì questa ipotesi affermando che quello che Zdziarski considerava un problema era in realtà stato appositamente predisposto per la diagnostica.