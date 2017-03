Gli ultimi rumors su Android O di Matteo Testa 21 marzo 2017















Android O porterà novità legate alle notifiche, la sincronizzazione fra dispositivi e la gestione della batteria

La Google I/O 2017 si avvicina e la curiosità legata ad Android O, l’ultima versione del sistema operativo di Mountain View, è in costante crescita. La conferenza per gli sviluppatori si terrà il 18-19 aprile ma già oggi sono trapelate alcune informazioni sull’OS che molto probabilmente sarà associato al biscotto Oreo. La piattaforma offrirà diverse novità principalmente legate al risparmio energetico e alla visualizzazione dei contenuti.

Android O dovrebbe supportare il cosiddetto “picture in picture”, ovvero la possibilità di tenere sott’occhio più contenuti contemporaneamente. La funzione consentirà ad esempio di lavorare a un documento di testo tenendo in un angolo dello schermo la finestra del browser o un video di YouTube. Altra novità riguarda la notifiche, che hanno già cambiato look con la versione Nougat. Le icone delle app potrebbero presentare i badge per segnalare il numero di contenuti non ancora visualizzati e potrebbero diventare dinamiche come sugli smartphone Pixel. Stando ai rumors pare che con queste novità c’entri in qualche modo il misterioso progetto Andromeda di cui ancora si conosce pochissimo. Per quanto riguarda la durata della batteria, si vocifera che Android O presenterà maggiori restrizioni per quanto riguarda l’attività in background di alcune app, allungando così sensibilmente l’autonomia dello smartphone o del tablet. Infine, l’ultima versione di Android presenterebbe un nuovo sistema per la sincronizzazione tra differenti device e una modalità di “copia e incolla” aggiornata.

I primi smartphone a sfruttare Android O dovrebbero essere i nuovi Pixel 2 che verranno svelati insieme al sistema operativo. Google pare abbia lavorato su tre diverse versioni e tra queste ce ne sarebbe una per i mercati emergenti.