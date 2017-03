Google Home ti invita ad andare al cinema di Matteo Testa 20 marzo 2017















Tra le informazioni fornite da Google Home è comparso quello che sembra proprio un spot pubblicitario del film “La Bella e la Bestia”

Google Home offre la propria assistenza all’utente per gestire le faccende quotidiane e trovare le informazioni di cui necessita su praticamente qualsiasi argomento grazie a Google Assistant. Il dispositivo è già molto apprezzato ma ultimamente ha suscitato qualche fastidiosa critica per l’azienda di Mountain View. Su Twitter è comparso un video in cui Google Home trasmette quello che sembra proprio un annuncio pubblicitario in stile radiofonico.

Tra un report sul traffico e il meteo, Google Home ha fornito dettagli e informazioni sul nuovo live action della Disney “La Bella e la Bestia”. Alcuni hanno storto il naso quando hanno sentito quello che di fatto è uno spot pubblicitario ma Google ha assicurato che si tratta solamente di un esperimento e che non ha percepito alcunché per questa trasmissione. L’obiettivo era quello di provare a fornire contenuti inediti rispetto al solito ma ha suscitato più di un dubbio.

New Beauty & the Beast promo is one way Google could monetize Home. cc: @gsterling @dannysullivan pic.twitter.com/9UlukSocrO — brysonmeunier (@brysonmeunier) 16 marzo 2017

Solitamente Google Home estrae le informazioni da fornire all’utente basandosi sulle sue abitudini e dalla cronologia di Chrome. Coloro che hanno ascoltato lo spot hanno però assicurato di non aver mai effettuato ricerche riguardanti il film con protagonista Emma Watson. L’esperimento potrebbe quindi rivelarsi un primo tentativo per testare l’efficacia di spot solamente vocali in un’epoca dominata dall’immagine. D’altronde la pubblicità è ormai onnipresente quindi perché escludere Google Home? Nei giorni scorsi il dispositivo di Big G era finito nel mirino della critica anche per aver diffuso vere e proprie bufale ma i guai per Google non finiscono qui. Allo ha invece condiviso senza consenso alcune informazioni personali degli utenti tra cui la cronologia del browser e l’ubicazione del posto di lavoro.