Oculus Rift ora costa molto meno

Oculus VR ha tagliato di 200 dollari il costo del bundle che comprende Oculus Rift e Oculus Touch

Oculus Rift è certamente il visore per la realtà virtuale più performante sul mercato ma al momento le vendite non stanno dando i frutti sperati. Il problema maggiore di questa soluzione è legato al prezzo elevato e alla necessità di un PC ad alte prestazioni. Ad oggi gli utenti preferiscono quindi visori meno potenti ma più a buon mercato e in particolare quelli che possono essere collegati allo smartphone come Gear VR o Cardboard. Oculus VR è stata quindi costretta a prendere provvedimenti e alla Games Developer Conference (GDC 2017) ha annunciato un robusto taglio del prezzo per il suo visore.

Fino ad oggi il pacchetto composto da Oculus Rift e controller Oculus Touch è costato negli Stati Uniti ben 798 dollari. Dopo la sforbiciata decisa da Oculus VR il prezzo del bundle è sceso a 598 dollari. Il solo headset è disponibile a 499 dollari mentre i controller per la realtà virtuale possono essere acquistati a 99 dollari. Inoltre, coloro che hanno acquistato Oculus Touch negli ultimi 30 giorni riceveranno un buono da 50 dollari da spendere su Oculus Store. In Italia il prezzo del pacchetto è invece sceso a 708 euro. L’idea dell’azienda di Palmer Luckey, che da poco ha accolto anche i giochi per Xbox One, è quella di rendere la realtà virtuale accessibile al grande pubblico e solo il tempo ci dirà se questa mossa si rivelerà efficace.