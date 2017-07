Samsung pronta a lanciare le concorrenti di Apple AirPod di Antonino Caffo 25 luglio 2017















Abbinate al prossimo Galaxy Note8, gli auricolari erediteranno design e funzioni delle IconX ma con a bordo Bixby

C’è stato un periodo del 2016 in cui il mercato degli auricolari sembrava stesse prendendo una direzione ben precisa verso un suo completo re-design. I maggiori produttori si erano infatti lanciati nella realizzazione di accessori wireless, cuffiette prive di cavo da collegare via Bluetooth ai dispositivi supportati, principalmente smartphone. Il motivo? Il successo, almeno negli USA, degli AirPod di Apple, ben lungi dall’essere un prodotto completo ma comunque in grado di spostare l’interesse dei consumatori nella direzione di un modo diverso di intendere la categoria. I diretti rivali avevano risposto con le loro declinazioni e Samsung su tutti con le IconX. Concettualmente simili all’idea della Mela, queste guardavano in particolar modo agli sportivi, vista la possibilità di caricare brani direttamente a bordo dello storage da 4GB e alla presenza di una voce guida come coach durante gli allenamenti. Da qui la compagnia coreana è partita per la costruzione della nuova generazione di auricolari, da destinare a un utilizzo più business.

Cosa sappiamo

Lo riporta ETNews, secondo cui Samsung sarebbe pronta a lanciare il 23 agosto, insieme al Galaxy Note8, anche un paio di auricolari wireless potenziati da Bixby. Questi permetterebbero non solo di interagire con le funzioni del telefono senza toccare lo schermo ma anche di ricevere, in maniera automatica, le notifiche considerate più importanti, dall’agenda alle telefonate, dai messaggi in arrivo alle condizioni del meteo e le news preferite. Ad oggi ci risulta parecchio difficile considerare determinante la presenza di un’intelligenza artificiale del genere per il panorama mobile. La promessa di restituire al pubblico sistemi realmente proattivi non è mai stata mantenuta, nemmeno dalle buone intenzioni di Microsoft e della sua Cortana. Bixby poi tarda ad arrivare persino su quei mercati dove era attesa come anteprima, mesi fa, quasi al lancio primaverile dei Galaxy S8, figuriamoci cosa succederà quando migliaia di persone penseranno di poterla provare con i nuovi auricolari dovendo invece aspettare un aggiornamento software di cui non si conosce ancora la data, almeno negli USA. A questo punto la strategia più ovvia sembra essere quella di una disponibilità (qualora confermata) delle cuffiette solo nei paesi in cui Bixby è supportata; alla lunga gli Stati Uniti e la natia Corea.