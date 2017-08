Teradata è leader in sei rapporti di valutazione stilati da analisti indipendenti di Redazione Data Manager Online 17 agosto 2017















Le imprese affrontano crescenti complessità e nuove sfide con gli analytics: per ottenere risultati efficaci legati al business si rivolgono a un leader riconosciuto

Teradata è stata valutata leader nel 2017 in sei rapporti redatti da analisti indipendenti tra cui Gartner, Forrester Research e The Information Difference.

Teradata continua a orientare il mercato degli analytics con innovazioni che sono novità assolute per il settore come Teradata Everywhere e Hybrid Cloud, offrendo ai clienti flessibilità e scelta con la portabilità delle licenze software. Inoltre con Business and Ecosystem Consulting, Teradata aiuta le aziende a progettare un ecosistema analitico specificamente destinato a soddisfare i loro requisiti aziendali. La sua posizione di leader in questi sei rapporti si basa, secondo Teradata, sul suo costante impegno per un’innovazione continua.

“Le aziende oggi stanno affrontando sfide senza precedenti e fanno affidamento sulla leadership ottenuta con i loro asset strategici – i dati – e gli analytics che li rendono più efficaci e contribuiscono alla redditività”, ha dichiarato Vic Lund, Presidente e CEO di Teradata. “Crediamo che questi rapporti dimostrino la leadership e l’innovazione di Teradata”.

Teradata ha iniziato l’anno conquistando la valutazione più alta e il primo posto, tra i 25 maggiori fornitori di data warehouse, per la soddisfazione del cliente nel Big Data Warehouse Landscape di The Information Difference. A questo rapporto hanno fatto seguito i riconoscimenti: Gartner: February 2017 Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics; Gartner: March 2017 Critical Capabilities for Data Management Solutions for Analytics; The Forrester Wave: In-Memory Databases, Q1 2017; The Forrester Wave: Real-Time Interaction Management, Q2 2017; e ultimamente “The Forrester Wave: Big Data Warehouse, Q2 2017. Tutti questi sei rapporti possono essere visualizzati su Teradata.com cliccando qui.

“Questi rapporti confermano la nostra visione e l’approccio innovativo che Teradata ha dimostrato risolvendo le più complicate sfide di business e di analisi per i nostri clienti”, ha dichiarato Chris Twogood, Senior Vice President Marketing di Teradata. “Offriamo scelte illimitate che supportano strategie e modelli di business in rapida evoluzione, e una comunità sempre più diffusa di utenti nuovi e storici. Teradata continua inoltre ad essere un punto di riferimento nella consulenza analitica, dove la domanda di servizi qualificati sta aumentando velocemente. Questo è il nostro focus e la nostra passione, e i nostri clienti lo sanno”.