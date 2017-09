AIDP e ANCI insieme per lo sviluppo sostenibile dei territori di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

Direttori del personale e comuni d’Italia insieme per promuovere lo sviluppo del territorio

L’AIDP, la principale associazione dei direttori del personale italiana, e l’Anci, l’associazione dei Comuni, promuovono una collaborazione per la diffusione di una sana cultura manageriale in ambito risorse umane nei territori. Importante appuntamento a Roma.

I direttori del personale si mettono al servizio dello sviluppo dei territori offrendo le proprie specifiche competenze manageriali. È questo il senso della collaborazione tra AIDP e ANCI che organizzano a Roma il prossimo 3 ottobre 2017 un importante evento presso la Sala Santa Maria in Aquiro – Senato della Repubblica con la presenza di numerose personalità istituzionali.

L’evento sollecita la necessità di confrontarsi per definire un percorso di Governance sullo sviluppo sostenibile: modelli strutturati e azioni coordinate capaci di coinvolgere attori e Stakeholders locali, nazionali e internazionali, così da migliorare l’efficacia e l’efficienza degli sforzi che dovranno essere profusi nei prossimi anni sui territori. Passi fondamentali per conseguire l’obiettivo di un più generale futuro sostenibile. Come può essere realizzata la “sostenibilità”? Quali obiettivi possono essere declinati e come monitorarli? Quali le azioni che si possono mettere in campo, per costruire e ricostruire innovando? AIDP in tale ambito può fornire competenze manageriali “strutturate e strategiche” per un’ANCI impegnata anche nel percorso necessario di unione tra Comuni in aree metropolitane proponendo modelli di convenzionamento sostenibili in tema di servizi da offrire al territorio.

“Le competenze che sono naturalmente in capo ai manager del mondo pubblico e quelle dei manager del mondo privato devono sommarsi in modo da creare un contagio positivo utile per un obiettivo nobile come quello di migliorare il nostro territorio. Le best practises SISMA ABRUZZO 2009 e VATO ce ne danno dimostrazione” spiega Isabella Covili Faggioli, Presidente AIDP.

Introduce e modera Cinzia Rossi (AIDP). Intervengono sui “Principi di sostenibilità” Isabella Covili Faggioli Presidente Nazionale AIDP, Paola De Micheli Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze e Donato Speroni Responsabile redazione ASVIS; sul caso della ricostruzione nel Centro Italia “Il rapporto con il Territorio: il dialogo tra impresa e Comuni” Giampiero Marchesi Coordinatore Struttura di missione ATP – Presidenza Consiglio dei Ministri, Luciano D’Alfonso Presidente Regione Abruzzo, Riccardo Ghidella Presidente Nazionale UCID; sul caso diretto per “L’esperienza manageriale per una Ricostruzione sostenibile” Paolo Esposito Direttore URSC – Ufficio Ricostruzione Speciale Comuni Cratere, Sandro Ciacchi e Francesco Di Paolo Coordinamento Sindaci Aree Omogenee Comuni del Cratere – Sisma Abruzzo 2009, Don Angelo Spina Vescovo di Sulmona Valva, Sabrina Ciancone Sindaco di Fontecchio – Aquila; sul caso diretto per “La via italiana all’industria 4.0: ricadute sui Territori”, Andrea Gumina Senior Policy Advisor G7 Sherpa Office Presidenza del Consiglio dei Ministri, Davide D’Arcangelo Direttore Generale PROMETEO, Juri Bettollini Sindaco di Chiusi, Marco Ciarini Presidente Patto territoriale interregionale VATO, Cristiano Benassati Presidente Fondazione Organismo Ricerca G-Technology; in chiusura dei lavori si tenterà di tracciare Prospettive e percorsi “Il modello italiano e i territori” con Veronica Nicotra Segretario Generale ANCI e Pier Paolo Baretta Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze.

