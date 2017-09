Amazon vs Google, è scontro su Echo Show di Matteo Testa 28 settembre 2017

Amazon e Google litigano sulla compatibilità di YouTube su Echo Show. L’app non è più disponibile da ieri

Amazon e Google sono aziende rivali praticamente da sempre e i rapporti fra loro non sono proprio idilliaci. Ora il motivo del contendere tra le due è Echo Show, il dispositivo domestico sviluppato dal sito di e-commerce che aggiunge all’esperienza di Echo anche la possibilità di interagire con uno schermo. Ieri i possessori dell’altoparlante non hanno potuto accedere a YouTube senza alcun preavviso e la cosa ha ovviamente scatenato aspre critiche nei confronti di Amazon. L’azienda di Jeff Bezos accusa Google di aver bloccato il servizio senza motivo e Big G ha risposto che Echo Show non soddisfa i suoi requisiti per una soddisfacente user experience.

Echo Show, che presto potrebbe trovare un nuovo rivale in un dispositivo prodotto da Facebook, permette di visualizzare qualsiasi video caricato su YouTube ma alcune funzioni come la possibilità di iscriversi al canale o accedere ai filmati raccomandati sono disabilitate. “L’implementazione di YouTube su Amazon Echo viola i nostri termini del servizio, in quanto include un’esperienza utente limitata. Siamo stati in trattativa con Amazon per molto tempo, lavorando su un accordo per risolvere la questione”, fanno sapere da Mountain View. Il colosso dell’e-commerce, che la scorsa settimana ha lanciato i nuovi Fire HD, ha rimandato le accuse al mittente affermando che Big G ha deliberatamente scelto di non rendere più disponibile YouTube “senza spiegazioni e senza preavviso”. “Non vi è alcuna ragione che possa spiegare questa decisione, che rappresenta un grosso danno per i nostri clienti”, ha concluso Amazon.