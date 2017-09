Booking.com lancia i Technology Playmaker Awards

Gli award premiano il contributo europeo all’innovazione in campo tecnologico, e le donne che hanno fatto da pioniere trasformando positivamente aziende, comunità e interi settori dell’economia

Booking.com ha annunciato il lancio della prima edizione dei Technology Playmaker Awards. Ideati da Booking.com, questi awards nascono come riconoscimento per le donne che attraverso la tecnologia hanno rivoluzionato (e stanno ancora rivoluzionando) aziende, comunità e interi settori dell’economia.

I Technology Playmaker Awards comprendono 10 categorie che rappresentano i vari campi della tecnologia, tra cui spirito imprenditoriale, innovazione, impatto sulla comunità e capacità di leadership, e sono già in attesa di candidature sul sito www.techplaymakerawards.com. Il premio principale, del valore di 10.000 €, verrà assegnato alla donna considerata dalla giuria come quella che ha avuto il maggiore impatto nel mondo della tecnologia in Europa. Le vincitrici per ciascuna categoria riceveranno invece un premio di 5.000 € come contributo allo sviluppo della loro attività di business e al raggiungimento dei loro obiettivi professionali.

La giuria, presieduta da Gillian Tans (CEO di Booking.com), sarà composta da diverse altre figure leader interne all’azienda, oltre che da membri esterni provenienti dal settore della tecnologia e da settori correlati. Qualche nome: Marili ’t Hooft-Bolle, COO (Chief Operational Officer) di WeTransfer; ‎Ruth Chandler, CPO (Chief People Officer) di Skyscanner; Jon Reynolds, CEO e co-fondatore di SwiftKey, Lisa Hillier, Chief People Officer di Just Eat e Maija Palmer, Digital and Communities Editor del Financial Times.

Le vincitrici saranno rivelate durante la cerimonia di premiazione, che si terrà l’8 marzo 2018 presso la Sackler Hall del Museum of London e dove Randi Zuckerberg, ‎fondatrice e CEO della Zuckerberg Media ed ex direttrice del dipartimento di Market Development di Facebook, aprirà l’evento con un discorso introduttivo. Randi Zuckerberg parlerà della sua esperienza, raccontando in che modo ha contribuito al successo di Facebook e come ha costruito per sé una carriera come imprenditrice, leader digitale e autrice di diverse pubblicazioni.

Secondo una relazione stilata dalla Commissione Europea, una maggiore presenza femminile nel settore della tecnologia potrebbe incrementare il PIL europeo di ben 9 miliardi di euro l’anno. Tuttavia, le donne rappresentano al momento solo un 30% dei 7 milioni di persone che lavorano nel settore del digitale in Europa. E, mentre la minoranza del “gentil sesso” costituisce un problema piuttosto generalizzato in tutto il mondo, il settore delle start up tecnologiche europee ne risente particolarmente: solo il 14,7% infatti è fondato e gestito da donne, contro il 17% negli U.S.A. Booking.com si propone di dare un supporto e un riconoscimento in più al panorama della tecnologia in Europa, in special modo verso le donne che contribuiscono maggiormente alla sua innovazione.

Per affrontare questo squilibrio tra i generi e celebrare le donne di maggiore successo nella tecnologia a livello globale, in questa prima edizione i Technology Playmaker Awards di Booking.com saranno incentrati sull’Europa.

“Come una delle start up europee di maggiore successo, siamo particolarmente orgogliosi del lancio di questi awards, perché ci teniamo a mettere in risalto il valore delle donne che più hanno portato ispirazione e idee innovative nel settore digitale in Europa. La diversità di ogni tipo è stato sempre uno dei valori più radicati nella cultura aziendale di Booking.com, sin dai suoi primi passi 20 anni fa, e oggi oltre la metà dei dipendenti sono donne. E per noi è sempre stato di fondamentale importanza preservare la nostra posizione come una delle aziende tecnologiche al mondo con la maggiore diversificazione e il migliore equilibrio tra i generi.

Il mondo di oggi è sempre più pilotato dall’innovazione tecnologica. Oggi più che mai c’è bisogno di leader femminili che possano fare da modello, e una cultura del settore che sostenga davvero le donne con un talento per il digitale. Ci auguriamo che i Technology Playmaker Awards possano diventare fonte di ispirazione per le generazioni future di donne che accetteranno opportunità e sfide nel campo della tecnologia”, ha commentato Gillian Tans, CEO di Booking.com e Presidente della giuria ufficiale dei Technology Playmaker Awards.

Di pari passo con questa iniziativa, Booking.com parteciperà e interverrà anche all’European Women in Technology Summit di Amsterdam che si terrà l’8 e il 9 novembre 2017, e sarà partner del Web Summit di Lisbona dal 6 al 9 novembre 2017 per il programma di mentorship “Women in Tech”.