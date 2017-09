CA Technologies annuncia il supporto di IBM z14 per garantire un sistema ancora più affidabile di Redazione Data Manager Online 28 settembre 2017

L’unione dell’innovazione di CA e IBM offre ai clienti di entrambe le aziende maggiore sicurezza, scalabilità e flessibilità per adattarsi e rispondere più rapidamente alle richieste del business

CA Technologies ha annunciato di aver avviato il supporto di IBM z14 sulle principali soluzioni mainframe di CA. Le soluzioni CA sfruttano la nuova piattaforma z14 per ridurre notevolmente l’area di attacco più facilmente soggetta alle violazioni dei dati, dove si verificano degradi prestazionali associati a maggiori esigenze di crittografia.

“I clienti IBM sfruttano gli investimenti in mainframe per supportare nuovi carichi di lavoro provenienti da aree quali Big Data, IoT, blockchain, machine learning e servizi cloud”, ha dichiarato Ross Mauri, General Manager di IBM Z. “La nostra partnership con CA offre alle aziende la possibilità di migliorare il proprio business con soluzioni progettate per garantire sicurezza, velocità e fruibilità su IBM z14”.

La sicurezza e la privacy dei dati associate ad una crittografia pervasiva

Nuove normative che riguardano espressamente la privacy dei dati stanno rapidamente entrando in vigore, tra queste l’accordo UE-USA Privacy Shield e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea. In questo contesto, dall’identificazione e classificazione del dato alla protezione e segnalazione di violazioni, IBM e CA insieme offrono una sicurezza unificata di classe enterprise che consente alle aziende di garantire la compliance nelle infrastrutture mainframe nuove e già presenti.

CA Data Content Discovery (CA DCD) supporta e integra la funzionalità di crittografia pervasiva del nuovo mainframe IBM z14 identificando dove sono archiviati i dati sensibili e classificandoli in modo da selezionare meglio chi può accedere ad essi e con quale modalità. I dati vengono spesso condivisi e scambiati con terze parti, per questo motivo CA DCD fornisce anche funzionalità di controllo dei dati sensibili “in-motion”.

Blockchain – il nuovo sistema di registrazione delle transazioni

Un numero sempre maggiore di clienti, in diversi settori merceologici, adotta la tecnologia blockchain per trasformare la propria azienda attraverso l’uso di nuovi modelli di business. Grazie a caratteristiche di sicurezza uniche, come la crittografia FIPS 140-2 livello 4 applicata all’hardware o i container di sicurezza anti-manomissione, oltre ai suoi requisiti di scalabilità, sempre più spesso il mainframe è la piattaforma scelta dalle aziende per scalare dal proof-of-concept dei database distribuiti alle implementazioni a livello di produzione.

“IBM z14 è un sistema affidabile e, combinato con l’approccio standardizzato di CA ai servizi blockchain, offre la semplicità d’uso, la velocità, la sicurezza data-centrica e la scalabilità di livello enterprise”, ha dichiarato Ashok Reddy, General Manager della divisione Mainframe di CA Technologies. “Tutto questo è fondamentale quando si implementa la tecnologia blockchain, che in definitiva rappresenta una “rete Internet di fiducia” (Internet of Trust) composta da una serie di applicazioni che supportano la gestione dell’identità digitale relativamente alle informazioni d’identificazione personale, Big Data e IoT”.

CA collabora con clienti del settore finanziario, assicurativo e retail ed è impegnata nel progetto Hyperledger per offrire un time-to-market più rapido e una migliore gestione operativa delle implementazioni blockchain.

Machine Learning e Intelligenza Artificiale in tempo reale

Oltre il 70% dei dati aziendali risiede su mainframe, per questo motivo IBM z14 è la piattaforma privilegiata per implementare il machine learning e l’artificial intelligence in tempo reale. Grazie ai Predictive Intelligent Automation Services di CA, IBM z14 renderà possibile ai propri clienti utilizzare servizi mission-critical capaci di soddisfare pienamente e superare i requisiti in termini di SLA.

CA Mainframe Operational Intelligence è stato citato nell’analisi Cognitive Operations recentemente pubblicata da Forrester. Nel report di Forrester, scritto in collaborazione con Mike Gualtieri, Vice President, Principal Analyst, e rivolto ai responsabili dello sviluppo applicativo e della delivery professionale, si afferma che: “L’AIOps è focalizzata principalmente sull’applicazione degli algoritmi di machine learning per creare applicazioni e infrastrutture in grado di auto-apprendere e, potenzialmente, di auto-ripararsi”.