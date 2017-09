Check Point offre sicurezza avanzata anche a Microsoft Azure Stack di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

Il prodotto di punta vSEC per la sicurezza nel cloud garantisce uno spostamemto sicuro dei dati verso il cloud ibrido di Microsoft

Check Point Software Technologies ha annunciato che la propria soluzione di punta vSEC per la sicurezza nel cloud di Microsoft Azure supporta ora anche Azure Stack, offrendo così un solido livello di sicurezza in tutti gli ambienti cloud pubblico e ibrido di Azure. In qualità di partner certificato Microsoft Azure, Check Point permette ai clienti di proteggere senza interruzioni tutti gli asset di Azure e i carichi di lavoro, grazie alla principale soluzione di sicurezza esistente sul mercato, fornendo una connettività sicura tra le reti on-premise e gli ambienti cloud di Azure.

“Siamo entusiasti di portare i livelli di sicurezza vSEC a Microsoft Azure Stack” ha dichiarato Itai Greenberg, Head of Cloud Security Business di Check Point. “vSEC offre una totale threat prevention e una completa visibilità di tutte le minacce sia negli ambienti fisici, sia in quelli virtuali, aiutando così le aziende a migrare in modo sicuro agli ambienti cloud. La compatibilità con Azure Stack permetterà ai nostri clienti di aumentare la propria flessibilità di rete e il proprio controllo, adottando struttura, processi e strumenti in linea con lo sviluppo di applicazioni e la sicurezza”.

La rapida adozione delle tecnologie cloud da parte delle imprese di tutte le dimensioni sta portando sempre di più i dati oltre i controlli tradizionali di sicurezza gestiti in modalità on premise. Il raggiungimento di una posizione solida di sicurezza in una rete sempre più diversificata e distribuita crea una serie di nuove sfide. Check Point e Microsoft hanno lavorato molto in passato sullo sviluppo di soluzioni che aiutano le imprese ad adottare in modo sicuro le ultime tecnologie e far crescere il proprio business.

Check Point vSEC estende la sicurezza avanzata e multisfaccettata per proteggere i dati e gli asset presenti nel cloud dai malware e dalle altre minacce sofisticate. Progettato tenendo conto della natura dinamica degli ambienti Azure, vSEC assesta automaticamente le policy in base ai cambiamenti nell’ambiente cloud utilizzando i dati contestuali di VM, gruppi, tag e altri oggetti definiti di Azure. Ciò garantisce una maggiore protezione in termini di sicurezza, adattata alle varie esigenze dell’ambiente. Inoltre, vSEC segue senza sosta i carichi di lavoro e i dati dal cloud pubblico di Azure in ambienti Azure Stack, arricchendo i controlli nativi di Microsoft e offrendo protezione, esecuzione, registrazione e reporting – tutto da un’unica console di gestione.

Gli elementi chiave includono:

Advanced Threat Prevention protegge le risorse cloud contro minacce interne ed esterne. vSEC arricchisce i controlli nativi di Azure proteggendo il traffico con una sicurezza completa e multisfaccettata

Unico pannello di controllo di Security Management per cloud pubblici e privati, nonché reti fisiche locali, che garantisce visibilità e gestione delle policy coerente tra infrastrutture cloud

I criteri di protezione, dei log e della reportistica si basano sugli oggetti definiti di Microsoft Azure Cloud migliorando la visibilità

Qualsiasi cloud, qualsiasi servizio – sempre protetto – grazie al supporto di Azure Stack, Check Point offre le soluzioni di sicurezza più avanzate per qualsiasi ambiente cloud – pubblico, privato o ibrido.

“Come un’estensione di Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack offre una soluzione cloud ibrida davvero rilevante per i clienti, che permette loro di ottimizzare i propri investimenti in ambienti cloud e on-premise”, ha dichiarato Mark Jewett, Senior Director, Azure Hybrid Product Marketing di Microsoft Corp. “Siamo entusiasti che Check Point continui a portarci la sua competenza in materia di sicurezza per aiutare i nostri clienti a migliorare la sicurezza delle reti ibride”.