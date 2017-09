Le soluzioni di Availability di Veeam disponibili per Microsoft Azure Stack di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

La soluzione permette una protezione dei dati d’alto livello e una soluzione di Availability per gli ambienti a cloud ibrido di Azure. I clienti possono sfruttare la flessibilità e l’innovazione rapida del cloud computing agli ambienti locali

Veeam Software, l’innovativo fornitore di soluzioni per l’Availability for the Always-On Enterprise, annuncia il proprio supporto a Microsoft Azure Stack. Questo supporto certifica l’estensione delle capacità di Veeam nel provvedere la protezione e l’Availability dei dati su Microsoft Azure, essendo Azure Stack un’estensione di Azure, sfruttando la flessibilità e l’innovazione rapida del cloud computing agli ambienti locali. Il supporto di Veeam permetterà alle aziende di proteggere i propri dati e applicazioni su Azure Stack.

“La maggior parte delle aziende implementa una strategia “cloud-first” perciò il nostro obiettivo è assicurare una sicura e garantita availability nel cloud”, ha commentato Peter McKay, Co-CEO e President di Veeam. “Stiamo ampliando la nostra collaborazione con Microsoft per assicurare l’Availability a qualsiasi applicazione e dato su qualsiasi cloud. Essere un launch partner per Azure Stack è l’ennesima conferma della nostra importanza in questo settore. Le nostre soluzioni consentono un equilibrio tra la quantità corretta di flessibilità e controllo, per distribuzioni cloud ibride effettivamente coerenti con i dati perfettamente al sicuro”.

“Microsoft Azure Stack, estensione di Microsoft Azure, rende disponibile una soluzione per cloud ibrido coerente per i clienti, massimizzando così i loro investimenti attraverso ambienti locali e cloud”, ha dichiarato Mark Jewett, Senior Director, Azure Hybrid Product Marketing presso Microsoft Cop. “Siamo soddisfatti del fatto che Veeam continui a rendere disponibile la propria esperienza per garantire la protezione e l’availability dei dati e applicazioni ai nostri clienti, con lo scopo di migliorare la business continuity per i cloud ibridi”.

Grazie al supporto per Azure Stack, le soluzioni Veeam Availability forniscono ai clienti una piattaforma di gestione e di backup per gli ambienti cloud e fisici, virtuali e on-premises, garantendo il veloce ripristino delle applicazioni mission-critical. I service provider possono gestire e mantenere il controllo e la visibilità dei processi grazie ad un facile monitoraggio degli usi del tenant e dell’utente.

L’implementazione di Veeam supporterà inoltre i clienti Azure Stack a proteggere e recuperare più facilmente le applicazioni. In aggiunta, le soluzioni di Availability di Veeam sono state create e testate insieme ai partner per assicurare al cliente la possibilità di sfruttare l’archiviazione avanzata per garantire la disponibilità di qualsiasi applicazione, qualsiasi dato su qualsiasi infrastruttura cloud, sia pubblica che ibrida.

Il supporto di Veeam per Azure Stack include questi benefici:

Multi-tenancy: Veeam Cloud Connect isola le copie di backup per ogni tenant, assicurandone la sicurezza e la conformità

Veeam Cloud Connect isola le copie di backup per ogni tenant, assicurandone la sicurezza e la conformità Multiple opzioni di recupero: Veeam Backup & Replication supporta sia il recupero granulare degli elementi attraverso Veeam Explorers for Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory e per Oracle, oltre che il ripristino completo dei file tenant che sono stati corrotti o cancellati.

Veeam Backup & Replication supporta sia il recupero granulare degli elementi attraverso Veeam Explorers for Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory e per Oracle, oltre che il ripristino completo dei file tenant che sono stati corrotti o cancellati. Reporting e fatturazione: La Veeam Availability Console permette il monitoraggio in tempo reale e addebitare l’utilizzo di un tenant, consentire ai fornitori di hosting o alle organizzazioni aziendali di gestire e fatturare facilmente i propri tenant per l’utilizzo dell’Availability.

Il supporto di Veeam per Microsoft Azure Stack sarà disponibile ad inizio 2018.