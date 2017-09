Il Machine Learning rende SAP S/4HANA ancora più intelligente di Redazione Data Manager Online 21 settembre 2017

L’ultima versione si arricchisce di nuove funzionalità per settori di mercato e Line-of-Business

SAP SE ha annunciato la disponibilità di SAP S/4HANA 1709, la nuova release della suite ERP di nuova generazione di SAP che incorpora funzionalità predittive e di machine learning di SAP Leonardo nei processi core aziendali, per aiutare le aziende a rimanere competitive in contesti di business in rapida evoluzione. SAP S/4HANA 1709 è disponibile anche in versione personalizzata per aree funzionali e settori di mercato.

“Questa ultima versione rappresenta un nuovo passo in avanti nel fornire ai nostri clienti il livello di innovazione di cui hanno bisogno per avviare strategie digitali di successo”, ha dichiarato Uwe Grigoleit, SAP S/4HANA Go-to-Market general manager e senior vice president, SAP. “La nuova release permette alle aziende di gestire semplicemente il proprio business in modalità live grazie all’integrazione di nuove applicazioni intelligenti sfruttando le funzionalità predittive e di machine learning di SAP Leonardo direttamente nel digital core”.

Nuove applicazioni in SAP S/4HANA powered by SAP Leonardo

SAP S/4HANA è la suite ERP di nuova generazione di SAP, disegnata appositamente per SAP HANA, una piattaforma in-memory leader di mercato che rende possibile una gestione “live” del business. Le nuove applicazioni incluse in SAP S/4HANA 1709 forniscono insight e informazioni di business in tempo reale, liberando risorse da attività ripetitive. Alcuni esempi:

SAP Cash Application studia i criteri di corrispondenza dai dati storici aziendali per associare automaticamente le fatture con i pagamenti in entrata. Questo permette di creare centri di servizi condivisi più efficienti e consente ai responsabili finance di liberare tempo da dedicare ad attività più strategiche.

studia i criteri di corrispondenza dai dati storici aziendali per associare automaticamente le fatture con i pagamenti in entrata. Questo permette di creare centri di servizi condivisi più efficienti e consente ai responsabili finance di liberare tempo da dedicare ad attività più strategiche. Le app SAP Fiori per i contratti a consumo consentono di prevedere la scadenza del contratto o l’esaurimento dei prodotti in anticipo per consentire negoziazioni e relazioni commerciali con i fornitori più efficaci. Con l’integrazione di SAP Predictive Analytics, i clienti possono ora stimare il consumo del contratto direttamente dall’applicazione e aggiornare il modello utilizzando i propri dati, il tutto con un solo clic.

Più sostegno per le esigenze di settori verticali e Line-Of-Business

Riconoscendo le caratteristiche specifiche delle diverse industry, SAP S/4HANA 1709 offre nuove funzionalità per il settore dei prodotti minerari, di trasformazione e del retail, e ne facilita l’adozione in aziende di ogni settore.

I miglioramenti della release SAP S/4HANA 1709 rispondono anche alle esigenze degli utenti di diverse funzioni aziendali. Gli esempi includono: