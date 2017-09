TIM: le offerte per i nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus da oggi nei negozi TIM di Redazione Data Manager Online 22 settembre 2017





Da oggi nei negozi TIM sono disponibili i modelli di nuova generazione iPhone 8 e iPhone 8 Plus a partire da 849,99 Euro o acquistabili anche a rate mensili.

In particolare i clienti TIM ricaricabili possono scegliere di acquistare iPhone 8 e iPhone 8 Plus con diverse soluzioni. Per i modelli da 64 GB le rate mensili sono rispettivamente 23,99 Euro (con anticipo 129 Euro) o 26,00 Euro (con anticipo 179 Euro). Per i modelli da 256 GB le rate mensili sono di 30 Euro e prevedono un anticipo di 119 Euro o di 229 Euro. L’offerta prevede 1GB aggiuntivo di navigazione Internet ogni mese.

Inoltre la formula esclusiva TIM Next permette di avere un nuovo smartphone ogni anno. Dopo dodici mesi, il cliente potrà decidere se tenere il proprio iPhone o sostituirlo con l’ultimo modello. L’offerta TIM Next prevede 2GB aggiuntivi di navigazione Internet ogni mese. Disponibile anche l’offerta TIM Next Unlimited che prevede minuti di chiamate illimitate e 16GB di navigazione Internet. Per questa soluzione le rate sono di 39,90 Euro/4 settimane (anticipo 149 Euro iPhone 8 64 GB; 349 Euro iPhone 8 Plus 64 GB; 249 Euro per iPhone 8 256 GB). Entrambe le offerte TIM Next prevedono la protezione del device da danni accidentali (5,9 Euro/mese), è inoltre possibile integrare anche la protezione furto (3 Euro/mese).