TIM: i nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus e Apple Watch Series 3 arrivano nei negozi TIM il 22 settembre di Redazione Data Manager Online 19 settembre 2017

TIM annuncia che dal 22 settembre saranno disponibili i modelli di nuova generazione iPhone 8 e iPhone 8 Plus, nonché Apple Watch Series 3, il compagno perfetto per la salute e il fitness.

I clienti potranno pre-ordinare già da oggi iPhone 8 e iPhone 8 Plus presso i negozi TIM e all’indirizzo https://www.tim.it/. Il dettaglio completo sull’offerta su https://www.tim.it/.

iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono i modelli di nuova generazione iPhone, dotati di un nuovo design in vetro e alluminio, disponibili in tre splendide finiture – grigio siderale, argento e un nuovo oro – realizzati con il vetro più resistente mai visto su uno smartphone, dotati di display Retina HD, chip A11 Bionic e progettati per le più innovative tecnologie di realtà aumentata. La fotocamera più amata al mondo è ancora più performante e la ricarica wireless dona a iPhone una nuova e potente funzionalità. iPhone 8 Plus è dotato di due fotocamere da 12 megapixel e introduce la modalità Ritratto con Portrait Lighting, che permette di godere degli incredibili effetti di luce di un vero studio fotografico, e di scattare fantastici ritratti anche con una limitata profondità di campo in cinque diverse modalità luce.

Inoltre presto sarà possibile pre-ordinare iPhone X, il futuro dello smartphone. iPhone X, dal design completamente in vetro e acciaio inossidabile, è dotato di un display Super Retina da 5.8 pollici, chip A11 Bionic, ricarica wireless, fotocamera posteriore ancora più potente con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine e Face ID, reso possibile dalla nuova fotocamera TrueDepth.

Apple Watch Series 3 (GPS) è il compagno perfetto per la salute e il fitness, un allenatore smart, resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, dotato di un processore dual-core più potente del 70% e un altimetro barometrico integrato.

Sia iPhone 8 che iPhone 8 Plus saranno disponibili nei negozi TIM a partire dal 22 settembre, e potranno essere acquistati anche a rate. I clienti TIM potranno scegliere di acquistare iPhone 8 o iPhone 8 Plus con “TIM Next”, la formula esclusiva che permette di avere un nuovo smartphone ogni anno. Dopo dodici mesi, il cliente potrà decidere se tenere il proprio iPhone o sostituirlo con l’ultimo modello iPhone senza costi aggiuntivi.