Stampanti inkjet: IDC mette Epson al primo posto nel mondo

Con questa nuova posizione, Epson supera per la prima volta HP

I dati IDC relativi al terzo trimestre 2025 suggellano per la prima volta il sorpasso di Epson su HP, con l’azienda giapponese leader solitaria per volumi nel mercato mondiale delle stampanti a getto d’inchiostro.

“Per noi – afferma Karl Angove, vice president for home and office print di Epson Europe – si tratta di un risultato significativo, di cui siamo molto orgogliosi. Questo successo storico è il risultato di una continua attenzione alla qualità dei prodotti e al valore per il cliente, di un marketing creativo e di una comunicazione esterna efficace, nonché delle solide relazioni e partnership che abbiamo sviluppato all’interno dei nostri team e con i nostri partner di canale e di vendita al dettaglio.”

Da quando oltre 15 anni fa ha creato questa tipologia di prodotto, Epson è numero uno al mondo per unità e per valore nel settore delle stampanti con serbatoi di inchiostro.

L’aver raggiunto la leadership nell’area delle stampanti a getto d’inchiostro testimonia il crescente successo della tecnologia Epson Heat-Free anche nel mondo aziendale e nel settore pubblico, grazie ai significativi vantaggi ambientali rispetto alla tecnologia di stampa laser.

“Personalmente – conclude Angove – sono veramente soddisfatto di questo successo. È un ottimo modo per iniziare il nuovo anno e ci pone in una posizione favorevole per sostenere nel corso del 2026 ulteriori iniziative di crescita per la stampa a getto d’inchiostro.”