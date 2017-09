Toshiba Portégé X30-D: arriva in Italia la nuova serie business di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

Disponibile in 6 diverse configurazioni per rispondere alle esigenze degli utenti business. Autonomia della batteria fino a 18,5 ore. Massime prestazioni con i processori Intel Core i5 e i7 di settima generazioni

Toshiba Europe GmbH annuncia la disponibilità in Italia della nuova serie Portégé X30-D, declinata in sei diverse configurazioni per un’esperienza professionale senza precedenti. I nuovi Portégé X30-D offrono tutta la potenza dei processori di settima generazione Intel Core i5 e i7 (Portégé X30-D-130 e Portégé X30-D-15D), i vantaggi di Windows 10 Pro e un’eccezionale durata della batteria, che grazie all’innovativa tecnologia Hybrid Air Cooling di Toshiba garantisce un basso consumo di energia e massime prestazioni, permettendo agli utenti di lavorare fino a 18,5 ore in modo efficiente, ovunque si trovino, senza collegare l’alimentatore.

Dal design sottile e leggero, i nuovi Portégé X30-D pesano solo 1,05 kg e hanno uno spessore di soli 15,9 mm, rendendone ancora più comodo l’utilizzo durante viaggi e spostamenti. Inoltre, lo chassis ToughBody in lega di magnesio, disponibile nell’elegante versione OnyxBlue, permette di assorbire gli urti, mentre il rinforzo unico a nido d’ape ne aumenta ulteriormente la resistenza.

I sei modelli integrano un display LED Full HD antiriflesso (1920 x 1080), che offre un ampio angolo di visione, drive allo stato solido da 256 GB (Portégé X30-D-10J e Portégé X30-D-15F) e da 512 GB eccezionalmente veloci e memorie DDR4, che supportano una velocità della banda larga fino al 33% superiore rispetto alle precedenti DDR3L.

I sei notebook della serie Portégé X30-D offrono numerose opzioni di connessione avanzata, tra cui 2 USB Type-C™, porta USB 3.0, HDMI, uno slot MicroSD e lettore di SmartCard. Per garantire il massimo della connessione anche quando ci si trova fuori dalla sede di lavoro o in assenza di connessione wireless, i modelli Portégé X30-D-15D/E/F integrano la connessione LTE 4G.

Inoltre, per massimizzare l’usabilità, questi notebook sono progettati per poter essere collegati alla nuova Thunderbolt 3 Dock, che garantisce alimentazione e trasferimento dati. La tastiera retroilluminata consente di scrivere anche nelle condizioni di scarsa luminosità, mentre gli speaker stereo harman/kardon e il software DTS Sound regalano un’esperienza audio superiore.

I Portégé X30-D garantiscono la massima sicurezza grazie al BIOS interno di proprietà di Toshiba e l’autenticazione a due fattori, compreso Windows Hello basato su infrarossi e il lettore di impronte digitali integrato.

Questi notebook seguono il lancio del modello ibrido 2-in-1 Portégé X20W e della gamma Tecra X40-D, dimostrando l’impegno e la profonda esperienza di Toshiba nel creare soluzioni innovative, capaci di rispondere alle esigenze degli utenti business. L’azienda conferma la propria fiducia nell’affidabilità dei propri prodotti attraverso la Reliability Guarantee, che permette a Toshiba o un Service Provider autorizzato di fornire la riparazione gratuita o il rimborso completo nell’improbabile caso in cui il dispositivo si rompa entro un anno dall’acquisto.