Valtur e SAP insieme verso la digitalizzazione di Redazione Data Manager Online 15 settembre 2017

Al via il progetto elaborato da Kpmg Advisory e sviluppato da Sinapsi Informatica. L’operazione fa parte di un percorso più ampio di sviluppo che Valtur ha intrapreso per rafforzare la sua posizione di leadership nei resort

Valtur sceglie SAP e, insieme a KPMG Advisory e al partner tecnologico Sinapsi Informatica, persegue la strada dell’innovazione e avvia il suo percorso di digital transformation.

Lo storico leader italiano nella gestione di resort turistici sostituisce l’attuale sistema gestionale con la soluzione internazionale SAP Business One scegliendo l’architettura di ultima generazione SAP HANA, il database evoluto per l’analisi delle performance aziendali. SAP Business One, con oltre 55.000 aziende clienti nel mondo, di cui 3.000 solo in Italia e complessivamente 8 milioni di utenti, è stata identificata come la soluzione ideale per supportare Valtur non solo nella gestione quotidiana dei propri processi ma quale piattaforma tecnologica sulla quale porre le basi per lo sviluppo futuro.

Con l’intento di sviluppare un modello operativo e tecnologico innovativo, Valtur ha lanciato la sfida ai propri partner, KPMG Advisory per la progettazione funzionale e Sinapsi Informatica per le attività di sviluppo tecnico, di implementare SAP Business One con configurazioni in linea ai più alti standard funzionali e tecnologici.

Gli obiettivi principali del progetto sono sviluppare un modello completamente integrato che possa rappresentare un riferimento nel settore per la gestione dei processi core sia di resort che di sede, nonché digitalizzare i processi semplificando e razionalizzando le attività di front e back office. Ancora, tra le finalità vi è quella di incrementare la disponibilità e facilità di produzione dei dati raggiungendo completa affidabilità, consistenza e tempestività delle informazioni; e infine disporre del set completo di strumenti per prendere le corrette decisioni di business trasversalmente a tutte le aree – commerciale, operativa, acquisti, finanziaria.

Grazie a nuovi processi, dati più veloci e più facili da ottenere, attività e controlli più automatizzati, Valtur ritiene di poter liberare risorse preziose e di metterle a disposizione del miglioramento della qualità dei propri resort, dei servizi e soprattutto della serenità delle vacanze dei propri ospiti.

L’accordo con SAP esprime infatti la volontà di Valtur di investire nella digitalizzazione, intesa come elemento importante di un percorso più ampio di sviluppo che Valtur ha intrapreso per rafforzare la sua posizione di leadership nei resort.

“Valtur vuole crescere mantenendo intatto il proprio DNA di leader della vacanza all’insegna del divertimento e in location straordinarie, ampliando però la propria offerta anche al segmento MICE e valorizzando maggiormente la destagionalizzazione”. commenta Elena David, Amministratore Delegato Valtur. “Questa mission deve essere accompagnata da una piattaforma tecnologica moderna, in grado di efficentare i processi in chiave digitale, garantendo che lo sforzo e l’impegno siano sempre più concentrati sull’attenzione al cliente e sulla sua soddisfazione. La nuova piattaforma consentirà inoltre di affrontare il percorso di sviluppo con strumenti che facilmente consentano l’aggregazione di nuovi resort.”

“Siamo molto lieti di annunciare l’avvio della collaborazione con Valtur, storico leader italiano nella gestione di resort turistici, e di poterli accompagnare nel loro percorso di trasformazione digitale che si basa su SAP Business One on HANA. La soluzione offre facilità d’uso, tempi rapidi di implementazione, business intelligence e reportistica avanzata in tempo reale per avviare processi decisionali sicuri fondati su dati certi e univoci”. Così ha dichiarato Adriano Ceccherini, General Business Director di SAP Italia, chiosando; “In un settore così altamente competitivo come il turismo, e al contempo strategico per il nostro Paese, poter contare su una soluzione gestionale che permette una gestione live del business, cioè di cogliere le opportunità nel momento stesso in cui si creano, può fare la differenza”.