Goolge presenta i Pixel 2 e tante altre novità di Matteo Testa 5 ottobre 2017

Google ha presentato i Pixel 2 (la versione XL arriverà anche in Italia) insieme a nuovi prodotti della gamma Home, cuffie wireless e la seconda generazione dei visori VR

Per Google è arrivato il momento di lanciare la sfida ad Apple e Samsung e ai rispettivi iPhone X e Galaxy S8. Big G ha svelato ieri i suoi nuovi smartphone Pixel 2 sottolineando il fatto che sono progettati mettendo l’intelligenza artificiale al centro del progetto. “Stiamo passando dall’era del mobile a quella delle AI. – ha spiegato Sundar Pichai, CEO dell’azienda di Mountain View – E siamo fiduciosi perché in questo cambiamento siamo in prima linea”. Per la prima volta gli smartphone di Google usciranno dai confini statunitensi e arriverano anche in Italia entro i primi giorni di novembre, anche se solamente nella versione XL.

Pixel 2 è stato prodotto da HTC e offre un display OLED da 5 pollici con risoluzione QHD, 4 GB di RAM, processore Qualcomm Snapdragon 835, 64 o 128 GB di spazio d’archiviazione a disposizione dell’utente. La fotocamera da 12 pixel al contrario della concorrenza è dotata di un singolo sensore ma offre la tecnologia Dual Pixel che “può raddoppiare ogni pixel come se la camera fosse doppia” e Google Lens unito a uno stabilizzatore d’immagini professionale. Pixel 2 XL è stato realizzato da LG e si differenzia dal modello base per un display da 6 pollici. La versione da 64 GB sarà l’unica disponibile in Italia. Entrambi i dispositivi ovviamente integreranno Google Assistant e utilizzeranno Android 8.0 Oreo come sistema operativo. Il primo costerà 649 dollari mentre il secondo 849 dollari. Agli smartphone potranno essere associate le nuove cuffie wireless Pixel Buds da 149 dollari con assistente vocale in grado di comprendere 40 lingue.

Google ha anche rinnovato la linea Home con i modelli Mini e Maxi. Il primo si differenzia dalla versione attuale solo per le dimensioni ridotte mentre il secondo è pensato per chi vuole un sistema audio avanzato e offre quindi un altoparlante più ampio con una potenza 20 volte superiore insieme a un abbonamento a YouTube Red.

Home Mini arriverà in 7 Paesi al di fuori degli USA (Italia esclusa) e costerà 49 dollari. Home Maxi invece debutterà negli Stati Uniti a dicembre a 399 dollari e poi arriverà in altri Paesi l’anno prossimo. Le novità non finisco però qui. Con la nuova videocamera smart Google Clips (249 dollari) arriva anche una nuova versione del visore Daydream più leggero e meno ingombrante.

Infine è arrivato Pixelbook, un Chromebook 2-in-1 che integra uno schermo tattile da 12,3 pollici QHD, processori Intel i5 e i7, 16 GB di RAM e hard disk SSD da 256 GB. Il display è ripiegabile e quindi come i Surface di Microsoft si può passare dal formato laptop a quello tablet. Il sistema operativo è ChormeOS con compatibilità con lo store di Google Play. Il prezzo di partenza è di 999 dollari.