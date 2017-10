Paolo Ardemagni entra a far parte del Team Italiano di Forcepoint di Redazione Data Manager Online 2 ottobre 2017

Il nuovo Regional Director per l’Italia ha il compito di sviluppare ulteriormente il business locale portando la security human-centric a clienti e partners

Il leader globale di cybersecurity Forcepoint, annuncia un’importante nomina al vertice dell’organizzazione Italia: Paolo Ardemagni entra a far parte del team come regional director.

Nel suo ruolo Ardemagni riporterà ad Emiliano Massa, area vice president South EMEA, il quale afferma: “Forcepoint ha oggi un approccio unico nel mondo della security, che vede l’interazione tra l’individuo e i dati al centro di ogni processo di protezione. Un messaggio così innovativo va portato sul mercato tramite un grosso lavoro di comunicazione e relazioni con clienti, grandi system integrator e partner. L’esperienza oltre ventennale di Paolo nel mercato IT sarà per noi preziosa per proseguire l’opera di sviluppo di una rete di partner focalizzata e affidabile, in grado di supportarci nello sviluppo delle attività locali, così come per far meglio comprendere ai clienti l’efficacia di questo approccio”.

Ardemagni condurrà la crescita per le attività aziendali in Italia e avrà il compito di affiancare i clienti nello sviluppo delle proprie strategie di security, con il supporto dell’intero portafoglio di tecnologia Forcepoint, che vede il DLP e le soluzioni predittive di analisi comportamentale al centro dell’offerta ed il Cloud come naturale evoluzione per aziende private e pubbliche.

“Credo molto nel nuovo paradigma che Forcepoint sta portando avanti in modo pioneristico – ha affermato Paolo Ardemagni – Oggi i perimetri aziendali non esistono più e l’individuo deve essere al centro dei processi di sicurizzazione, lungo tutto il corso della sua interazione con i dati aziendali, dovunque egli sia e da qualunque device stia operando. Penso che le aziende italiane, così come distributori e partner, stiano cominciando a rendersi conto che questo approccio è l’unico che possa garantire una sicurezza accettabile e continua: per questo oggi è importante collaborare con loro e dimostrare l’importanza di muoversi per tempo”.

Ardemagni lascia BackBox dopo oltre due anni di coordinamento delle attività internazionali e può contare su una forte competenza nel settore della security, sviluppata in oltre venticinque anni di attività nei principali vendor, tra i quali Symantec, Verisign e CheckPoint, oltre che su un’esperienza estremamanete significativa a capo di un incubatore di start-up del settore security. Motociclista convinto e Interista per passione, Ardemagni avrà sede a Milano, dove vive con la sua famiglia.