Seeweb a Smau Milano 2017: appuntamento con il futuro

Ispirazioni e idee preziose. Il Cloud Provider Seeweb continua il suo percorso con l’Open Innovation e porterà a Smau novità e tendenze del mondo Cloud e non solo

Si terrà a Fieramilanocity il prossimo 24-25-26 ottobre la nuova edizione di Smau ICT e Seeweb,

Cloud Computing Provider in campo dal 1998, conferma nuovamente la sua partecipazione.

L’azienda vincitrice del premio innovazione Smau 2017, ricevuto durante lo scorso Smau Padova, è

da sempre molto vicina al concetto di Open Innovation che, come afferma Antonio Baldassarra,

CEO Seeweb, «non risponde a una esigenza rilevata in azienda, non risolve problemi, ma apre

nuove opportunità, nuove strade».

«Seeweb ha iniziato a “praticare” quella che adesso si chiama Open Innovation intorno al

2005/2006, dopo aver verificato la difficoltà di fare innovazione “dall’interno”, a partire dalla

soluzione di uno specifico problema o di una specifica esigenza.

In un ambiente abbastanza collaborativo e aperto come quello delle nuove tecnologie, Seeweb ha

iniziato a frequentare il mondo delle start up, i giovani talentuosi con buone idee e grandi

capacità. Con alcuni di loro sono stati fatti accordi di collaborazione: oggi alcuni prodotti e servizi

di Seeweb sono nati da idee esterne all’azienda, da un processo di Open Innovation»,

continua Baldassarra.

Dotato di quattro datacenter di proprietà, due nella sede di Milano e due a Frosinone, Seeweb

soddisfa ogni esigenza: dall’Hosting multidominio alla Colocation, dal Server Cloud a prodotti di

piattaforma come il database e Backup As a Service o le soluzioni di streaming multimediali.

In occasione della nuova edizione di Smau Milano, Seeweb presenterà i suoi nuovi prodotti Cloud e

nella giornata del 25 ottobre alle ore 14,30 presso l’Arena Smau ICT3 terrà un workshop

all’interno del quale verranno approfondite alcune tematiche relative alla realizzazione di

una infrastruttura Cloud per l’AR (realtà aumentata) con riferimenti a casi reali nell’ambito

dell’Industry 4.0 e del Publishing Digitale.

Il workshop, realizzato in collaborazione con Inglobe Technologies (la prima società italiana

focalizzata sulla tecnologia della Realtà Aumentata), avrà una durata di 50 minuti, durante i quali si

alterneranno tre relatori: Marco Cristofanilli, Cloud Specialist Seeweb, Graziano Terenzi,

fondatore di Inglobe Technologies e Mirko Ferrari, Business Development Manager di Inglobe

Technologies.

«Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una vera e propria corsa alla Mobile AR, cioè alla creazione

di strumenti e applicazioni mirate alla fruizione di contenuti di AR sugli smartphone. In questo

contesto, una delle sfide chiave emerse per il successo commerciale dell’AR è la possibilità di

garantire agli utenti un accesso on demand efficiente e veloce ai contenuti AR fruibili sui vari

dispositivi abilitanti», afferma Graziano Terenzi, fondatore di Inglobe Technologies.

«Il rapporto tra Realtà Aumentata e Cloud è sicuramente al centro del dibattito di oggi. Tuttavia, ci

sono alcuni ostacoli tecnologici che dovranno essere superati per raggiungere l’obiettivo di una

piena fruibilità dell’AR dai dispositivi mobile, e di questo ne parleremo durante il workshop. Lo

scopo dell’intervento è infatti quello di offrire un punto di vista dall’interno sul rapporto tra Cloud

e Realtà Aumentata, cioè da parte di chi ha di fatto svolto in questi anni un ruolo di leadership

nella creazione e diffusione di strumenti e soluzioni immersive», conclude Marco Cristofanilli,

Cloud Specialist Seeweb.