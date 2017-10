Techly Professional espande la linea armadi rack super ECO di Redazione Data Manager Online 2 ottobre 2017

I requisiti indispensabili per poter gestire più dispositivi all’interno di un armadio Rack sono la solidità della struttura, la praticità nell’installazione dei dispositivi e la sicurezza per poter custodire tutte le apparecchiature sotto chiave: Techly Professional è riuscita a fondere queste 3 caratteristiche dando forma alla nuova linea di super eco armadi rack

Techly Professional, marchio raccomandato da esperti del settore elettronico ed informatico, grazie alla ricerca continua di soluzioni funzionali ed innovative made in Italy, propone i nuovi super eco armadi rack 19″. Progettati in virtù delle soluzioni più innovative e dei sistemi tecnologici più all’avanguardia si adattano perfettamente a quelle installazioni, quali abitazioni e uffici, dove è necessario il contenimento del sistema di cablaggio all’interno di un rack dalle dimensioni ridotte.

Il telaio saldato in acciaio laminato a freddo, la struttura solida e robusta e la capacità di carico fino a 50 kg sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking dove la qualità e la sicurezza sono essenziali. Caratterizzati da un design funzionale e pratico non trascurano la semplicità nell’installazione: la porta frontale in vetro temprato con serratura a chiave è facilmente removibile e reversibile vantando un angolo di apertura superiore a 180°.

Le coppie di montanti anteriori e posteriori 19” per rispondere ad ogni necessità, sono regolabili fino a due posizioni, i fianchi laterali sono asportabili per semplificare l’installazione e agevolare la regolare manutenzione degli apparati, inoltre, per garantire maggiore sicurezza sono dotati anche di serratura a chiave.

Oltre al classico fissaggio a muro, se fosse necessario, Techly Professional ha provvisto i super eco Rack anche di 4 fori per montare i piedini di livellamento assicurando un’ulteriore stabilità nell’installazione a pavimento, sui mobili e in qualsiasi altra superficie disponibile.

Favorire il ricircolo dell’aria all’interno delle strutture è estremamente semplice e sicuro grazie alla predisposizione per due ventole che eviteranno il surriscaldamento dei dispositivi contenuti e la continua ventilazione. Non verranno a crearsi neppure fastidiosi grovigli ed intrecci grazie ai profili pre-tranciati che sia sulla base che sul tetto favoriranno facilmente l’inserimento e l’uscita di tutti i cavi.

Questa linea di super eco armadi rack a sezione singola, permette di contenere sino a 9 unità.

Disponibili in due colorazioni, nero o bianco, e in due dimensioni (310x540x600 mm AxLxP) o (450x540x450 mm AxLxP), rappresentano la scelta ideale per soddisfare tutte le richieste del mercato.

Forniti già assemblati e pronti all’uso, con relativo kit di montaggio, gli armadi super eco rack di Techly Professional custodiscono in maniera ordinata e raccolta tutti i dispositivi garantendone una gestione pratica, sempre protetta e agevole anche in fase di sostituzione e aggiornamento.