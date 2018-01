Samsonite Europe amplia la collaborazione con Oracle Retail e aggiorna le sue tecnologie di Redazione Data Manager Online 16 gennaio 2018

Il marchio mondiale di valigie inizia il percorso verso il cloud con la soluzione Order Broker

Oracle ha annunciato che Samsonite Europe ha scelto di ampliare la sua collaborazione con Oracle Retail per adottare la soluzione Order Broker Cloud Service, allo scopo di rendere migliore il percorso d’acquisto per i suoi clienti. Samsonite sfrutterà anche le innovazioni apportate nella più recente versione del servizio, aggiornando le soluzioni Oracle Retail XStore Point-of-Service e Oracle Retail Customer Engagement.

Samsonite è leader mondiale nel settore delle valige, borse da viaggio e accessori. Samsonite vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi fa Asia, Nord America, Europa e America Latina tramite una rete di rivenditori autorizzati, negozi a gestione diretta e online – con numerosi brand globali quali Samsonite, Tumi, American Tourister, Hartmann, High Sierra, Gregory, Speck e Lipault.

“Le nostre vendite nel canale diretto continuano a crescere, pertanto vogliamo assicurarci di poter rispondere alle aspettative sempre più alte che i nostri clienti hanno, su tutto l’insieme delle nostre marche e dei nostri canali. Si possono creare nuovi percorso che ci aiuteranno a convertire in vendite il desiderio di acquisto espresso dal cliente ovunque si manifesti e consegnare il prodotto nel modo che preferisce.” ha dichiarato Dirk de Smyter, IT Director Europe, Samsonite Europe. “Le soluzioni Oracle Retail ci offrono un modo per integrare in modo efficace canali online e fisici”.

Con questa nuova funzionalità, Samsonite Europe potrà venire incontro ai comportamenti d’acquisto e alle preferenze dei consumatori in molti modi, tra cui la possibilità di ritirare in negozio quanto acquistato online (B.O.P.I.S – Buy Online Pick Up in Store), la possibiità di ordinare in negozio e di far partire dal negozio la consegna dei prodotti acquistati online (B.O.S.F.S- Buy Online Ship From Store)

Oracle Retail Consulting ha lavorato con Samsonite per implementare Order Broker Cloud Service aggiornando allo stesso tempo le soluzioni Oracle Retail Xstore e Oracle Retail Customer Engagement.

“Samsonite è cliente di Oracle Retail da lungo tempo, tramite l’acquisizione MICROS. Apprezziamo davvero molto questa relazione e siamo pronti a continuare a supportare il loro business nell’espansione del loro canale diretto al consumatore” ha commentato Ray Carlin, Senior Vice President and General Manager, Oracle Retail.