Amazon e Wallmart si sfidano per l’acquisizione di Flipkart di Matteo Testa 3 maggio 2018

Amazon vuole espandere i suoi interessi in Asia attraverso l’acquisizione di Flipkart ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di Wallmart

Amazon è la piattaforma di e-commerce più conosciuta in tutto il mondo ma ci sono ancora alcuni Paesi dove l’azienda di Jeff Bezos non domina incontrastata. Il colosso statunitense intende espandersi nel mercato asiatico e per questo avrebbe avanzato un’offerta formale per acquistare il 60% di Flipkart, società indiana nel campo del commercio online. Secondo CNBC, Amazon sarebbe intenzionata a firmare un patto di non concorrenza e a pagare una penale di ben 2 miliardi di dollari nel caso l’operazione non si concluda positivamente. Il problema è che il sito di e-commerce dovrà guardarsi dall’inserimento di Wallmart.

La catena di supermercati pare abbia messo sul piatto 12 miliardi di dollari per l’acquisizione dell’80% di Flipkart, a cui avrebbe garantito non solo l’indipendenza dalla futura casa madre ma anche che il suo CEO, Kalyan Krishnamurthy, rimarrà al suo posto. Stando ai rumors, Amazon avrebbe offerto una cifra simile per ottenere una quota inferiore ma l’azienda di e-commerce indiana sarebbe più propensa ad accettare la proposta di Wallmart. Pare inoltre che il fondatore di Flipkart, Sachin Bansal, sia già volato negli Stati Uniti per visionare i punti vendita della catena. La decisione finale da parte del sito per la vendita di prodotti online, che l’anno scorso ha rafforzato la sua posizione a livello nazionale grazie all’acquisizione della succursale indiana di eBay, dovrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane.

Nel frattempo Amazon, che ha studiato un nuovo servizio per la consegna dei pacchi direttamente nel bagagliaio dell’auto, continua a rendere più efficiente la sua rete di distribuzione in Italia. L’azienda ha inaugurato un nuovo centro di smistamento merci a Buccinasco, in provincia di Milano. La struttura da 10mila metri quadrati aprirà ufficialmente tra un mese e darà lavoro a 100 nuovi assunti a tempo indeterminato.