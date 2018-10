Riello UPS e Multi Power al concorso ADI Design Index 2018 di Redazione Data Manager Online 29 ottobre 2018

L’innovativa soluzione modulare Multi Power di Riello UPS concorre all’assegnazione del ”Premio per l’Innovazione ADI Design Index”, istituito dalla Associazione per il Disegno Industriale, attualmente in mostra a Milano e Roma

Riello UPS annuncia la sua partecipazione al concorso ADI Design Index 2018 con il Multi Power in configurazione Power Cabinet PWC300, un UPS modulare all’avanguardia nella tecnologia per la protezione energetica dei Data Centre e di applicazioni mission-critical.

Multi Power è stato progettato per garantire la continuità di esercizio, anche in caso di black-out o disturbi della fornitura elettrica, per apparecchiature di tipo critico come i Data Centre di banche, assicurazioni e grandi aziende.

Grazie alla tecnologia avanzata e all’eccezionale design Made in Italy, Riello UPS Multi Power è stato scelto per partecipare all’edizione di ADI Design Index 2018, presentata il 15 ottobre con una mostra di tutti i prodotti selezionati a Milano – al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – e il prossimo 20 novembre a Roma, all’Acquario Romano – Casa dell’Architettura.

Per l’assegnazione dei premi ogni anno l’osservatorio permanente del Design ADI (Associazione per il Disegno Industriale) seleziona i prodotti che si distinguono nelle rispettive categorie tematiche per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta. Particolare attenzione viene prestata ai prodotti che esprimono rispetto ambientale, valore pubblico e sociale, cura per l’usabilità, l’interazione e il concetto di Design for All. Inoltre, per riportare in primo piano i caratteri originali del progetto italiano, la selezione dei prodotti intende mettere in evidenza le specificità e le vocazioni dei distretti produttivi del territorio italiano.

Tecnologia avanzata, componenti unici

Per lo sviluppo dei moduli di potenza e di tutte le parti principali del sistema, al fine di garantire la massima disponibilità, sono stati utilizzati innovative tecnologie di controllo e componenti affidabili e all’avanguardia progettati e realizzati su misura in stretta collaborazione con i produttori.

Multi Power è un UPS di tipo modulare, espandibile sia in orizzontale che in verticale ed è composto da unità equipaggiabili e sostituibili in modo veloce, in modo da garantire scalabilità e facilità di riparazione. La sostituzione o l’espansione delle unità che costituiscono Multi Power è garantita per tutti i principali componenti del sistema; questa funzionalità rende possibile aggiungere, rimuovere o modificare i componenti che lo compongono durante il funzionamento, senza compromettere in alcun modo la funzionalità o l’affidabilità del servizio che sta proteggendo.

La tecnologia usata per Multi Power gli permette di crescere con le esigenze dell’azienda evitando sovradimensionamenti dell’UPS, ottimizzando investimento, costi di gestione e garantendo sempre il massimo livello di protezione.