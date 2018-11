Tutto quello che c’è da sapere sulla fatturazione elettronica in una conferenza itinerante a Vicenza, Milano e Roma di Redazione Data Manager Online 22 novembre 2018

E’ partito ieri il primo tour di conferenze in Italia, totalmente dedicate alla fatturazione elettronica.

In poco più di una settimana, Fatturare Digitale toccherà ben tre città: dopo l’incontro di ieri a Vicenza , seguirà lunedì 26 novembre a Milano e infine il 29 novembre a Roma . Un tour con un programma ricco di contenuti, per portare l’informazione di qualità sulla Fatturazione Elettronica ai diretti interessati, all’avvicinarsi della scadenza del 01 gennaio 2019. Le iscrizioni sono già aperte per tutte le tappe, al link di registrazione .

Fatturazione Elettronica: cos’è?

Il focus dell’evento è appunto la normativa sulla Fatturazione Elettronica, il D.Lgs 127/2015 che ha reso volontaria la fatturazione elettronica tra privati dal 1° gennaio 2017. Uno step successivo c’è stato con la Legge di Bilancio del 2018 che ha fissato al 1° gennaio 2019, la scadenza ultima per adeguarsi definitivamente alla normativa. Una normativa che cerca di rispondere a quella necessità di semplificazione e digitalizzazione, non solo nel mondo delle PA, e che può dare un deciso contributo alla lotta all’evasione fiscale. Una normativa che si basa su principi cardine quali appunto:

la digitalizzazione delle fatture (e-fatture)

(e-fatture) la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), il portale dell’agenzia delle entrate dedicato

(SdI), il portale dell’agenzia delle entrate dedicato la conservazione digitale.

Contenuti di qualità e relatori d’eccezione

Come tutti gli eventi del binomio AreaNetworking.it e Inside Factory , il tour di Conferenze Fatturare Digitale fa dei contenuti e dell’eccellenza dei relatori, i suoi due principali punti di forza, con un programma ricco e completo (per visionarlo clicca qui ). Contenuti di qualità che copriranno tutti gli aspetti relativi alla fatturazione elettronica, dalla normativa alla conservazione, e relatori esperti in materia, accreditati e con competenze trasversali. Un format vincente che dà ampio spazio al confronto e al networking, e riconosciuto anche dal prestigioso patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza.