Trainer: nasce il progetto che “forma i formatori”, per aiutarli a crescere professionalmente

Gli studi in filosofia, l’amore per il teatro e poi – quasi per caso – la scoperta del mondo della formazione: il viaggio professionale di Marcello Boccardo è un percorso lontano dalle convenzioni.

La sua carriera di formatore inizia casualmente, quando gli viene proposto di tenere un corso di formazione all’interno di un’azienda. Amore a prima vista.

E da quel preciso momento, Marcello non ha più abbandonato la formazione, collaborando, tra le altre, anche con grandi realtà italiane (del calibro di Banca Mediolanum, Edison e molte altre), fino ad arrivare – dopo anni di esperienza sul campo – alla creazione di Trainer.

Trainer è un progetto che ha lo scopo di insegnare ai professionisti le competenze trasversali essenziali per progettare e creare dei corsi di formazione.

“In pratica, il nostro lavoro consiste nel formare i formatori e i professionisti che nel loro settore hanno la necessità di imparare la metodologia per esprimere al meglio un messaggio (in qualsiasi campo), per dare loro tutte le competenze professionali necessarie per svolgere al meglio il proprio mestiere.

Spesso, infatti, c’è la tendenza a improvvisarsi ‘formatore’, ma si tratta di un lavoro complesso, che deve avere delle basi solide. E noi cerchiamo proprio di costruire queste basi con formatori e professionisti”

Filosofia, teatro e imprenditoria si fondono

“Da un lato, gli studi di filosofia mi hanno permesso di sviluppare una capacità di visione tipica di chi ha seguito un percorso di studi umanistici e una sensibilità particolare verso alcune tematiche, mentre dall’altro la mia esperienza in teatro mi permette di utilizzare la voce e il corpo per divulgare in modo più efficace le conoscenze e le competenze che voglio trasmettere – spiega Marcello – Penso che il successo di Trainer derivi proprio da un approccio particolare alla formazione, che fonde questi due campi: grazie al nostro metodo di insegnamento, abbiamo l’opportunità di trasferire delle competenze trasversali utilissime per diventare degli ottimi formatori”.

Trainer offre un percorso formativo di 7 giornate, normalmente divise su quattro weekend, limitato a 20 partecipanti, nel quale viene spiegato il metodo UpToYou, ideato dallo stesso Marcello Boccardo. Il concetto di fondo è che “formatori si diventa” e che il successo dipende dall’iniziativa personale.

Come è strutturato un evento di Trainer?

Ciò che insegna Marcello Boccardo è un metodo, diviso in quattro macro aree, che permette di realizzare un corso formativo che sia efficace e che riscontri l’interesse del pubblico.

In particolare, in questo viaggio professionale offerto da Trainer viene spiegato come progettare un corso, partendo da un’idea ed arrivando fino al “confezionamento” dell’offerta; come erogare i contenuti in una forma che possa essere facilmente assimilata dai corsisti; quali sono gli strumenti più utili e come utilizzarli in modo corretto; come presentare un preventivo e vendere il proprio corso.

Una delle peculiarità della formazione proposta da Trainer è che i diversi settori non vengono trattati singolarmente, ma sono presentati in maniera coesa.

Questo particolare approccio alla formazione deriva dal background culturale di Marcello Boccardo.

Prima edizione e obiettivi futuri

La prima edizione di Trainer si è tenuta ad Olbia, dove l’evento ha ricevuto un ottimo riscontro, esaurendo tutti i posti disponibili. Successivamente, l’azienda ha spostato il suo baricentro a Milano (e prossimamente è previsto un evento anche a Roma), mantenendo comunque attivi dei percorsi formativi anche fuori regione, in particolare in Sardegna.

Trainer oggi è un progetto di C&D for Human Resources che conta, oltre a Marcello Boccardo, altri 5 formatori che collaborano con l’impresa. Gli obiettivi futuri riguardano l’aggiunta di nuovi trainer al team, sviluppando così un’offerta formativa sempre più consistente.

Prossimi eventi

Sono in fase di attivazione i nuovi corsi di Trainer: a fine gennaio si terrà un corso in Sardegna, mentre in primavera sarà il momento di Milano, seguita da Roma, in autunno.

Per rimanere aggiornati riguardo le prossime attività: http://www.cedcenter.it/SITE/formatore-si-diventa/