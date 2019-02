Zucchetti Itaca protagonista a Forum Piscine 2019

La società del Gruppo Zucchetti presenta le sue innovative soluzioni sul palco di uno dei più importanti eventi in Italia dedicato agli operatori di piscine e spa

In Italia ogni quattro nuove imprese una appartiene al settore turistico: l’ultimo rapporto di Unioncamere –InfoCamere sulla natalità e mortalità delle aziende italiane nel 2018, infatti, evidenzia come nel nostro paese il giro d’affari legato al turismo sia non solo in ottima salute, ma persino in crescita; un mercato estremamente dinamico, in cui l’innovazione e l’attenzione alle nuove tecnologie rappresentano sempre di più un fattore determinante per il successo. Ed è proprio a questa “fame” di innovazione che risponde Zucchetti Itaca, società del Gruppo Zucchetti leader da oltre 30 anni nel mondo wellness, fitness e tempo libero, che con le sue soluzioni dedicate a piscine, spa, palestre e centri ricreativi sarà protagonista a uno dei principali eventi del settore: Forum Piscine 2019.

Sul palco di Forum Piscine 2019, Zucchetti Itaca porterà un’offerta unica per qualità e completezza: non solo per le funzionalità applicative delle soluzioni offerte, capaci di rispondere al meglio ad ogni esigenza gestionale di palestre e centri fitness, piscine, spa, centri estetici e termali, ma anche grazie alla nativa integrazione con gli altri prodotti Zucchetti, da quelli dedicati alla gestione del personale e al controllo degli accessi, ai servizi di fatturazione elettronica, garantendo così una gestione ottimale con un unico fornitore.

“Il nostro impegno costante nell’innovazione e nell’offrire ogni giorno soluzioni tecnologicamente avanzate è ciò che ci rende leader nel settore, con oltre 1.500 clienti ed un fatturato in costante crescita, tanto che a inizio 2019 abbiamo inaugurato la nostra nuova sede a Capannori (LU) nell’ottica di ampliare ulteriormente il nostro organico – dichiara Moreno Allegrini, amministratore delegato di Zucchetti Itaca – Inoltre la possibilità di integrare le nostre soluzioni con l’offerta Zucchetti rappresenta un vantaggio competitivo unico. Fra le novità che presentiamo a Forum Piscine, infatti, c’è proprio l’integrazione fra le nostre suite e Zmenu, il software per la gestione automatica delle ordinazioni di Zucchetti: adesso sarà possibile ordinare al bar o al ristorante direttamente dal proprio lettino. Per un futuro davvero a portata di clic.”