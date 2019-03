Rittal: condizionatori Blue e+ in acciaio inox in pronta consegna

I condizionatori della serie Blue e+ sono ora disponibili di serie in pronta consegna anche nella versione in acciaio inox, con potenze frigorifere da 1,6 kW a 5,8 kW

Le nuove varianti in acciaio inossidabile dei condizionatori della serie Blue e+ sono state sviluppate appositamente per condizioni ambientali difficili. Il contenitore in acciaio inossidabile li rende adatti per applicazioni che necessitano di elevati livelli di protezione anticorrosione. Esempi di applicazioni tipiche riguardano l’industria alimentare e delle bevande, dove è richiesta una pulizia frequente, così come l’industria di processo. I condizionatori in acciaio inox, con grado di protezione IP55, sono disponibili di serie in pronta consegna. Come le precedenti unità Blue e+, i condizionatori in acciaio inox funzionano con tecnologia ibrida ad alta efficienza energetica e sono disponibili in cinque classi di potenza, da 1,6 kW a 5,8 kW.

Risparmiare energia con la tecnologia ibrida

La tecnologia ibrida consiste nell’abbinare un sistema convenzionale condizionatore-compressore con un heat-pipe (condotto termico). In molti casi, ad esempio quando la temperatura esterna è relativamente bassa, l’heat-pipe fornisce da solo la potenza frigorifera richiesta. Il consumo energetico è molto basso poiché non è necessario che entri in funzione il compressore. Il raffreddamento supplementare del compressore è richiesto solo quando è necessaria una maggiore potenza frigorifera. Poiché tutti gli azionamenti del compressore sono regolati in base alla velocità, il loro funzionamento è anche molto efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, l’isteresi della temperatura è molto ridotta, il che contribuisce a prolungare la durata dei componenti installati nell’armadio. Nel complesso, a seconda delle condizioni ambientali e dell’applicazione, i condizionatori della serie Blue e+ utilizzano in media il 75% di energia in meno rispetto ai tradizionali condizionatori con compressore. Grazie alla loro alimentazione multitensione, i nuovi condizionatori possono essere facilmente utilizzati in tutto il mondo con tutte le tensioni e frequenze di rete più comuni.

Semplici e comodi da usare

L’utilizzo degli apparecchi è intuitivo grazie al moderno display touch frontale utilizzato per

effettuare le impostazioni di base e per visualizzare i messaggi di stato. Oltre alla possibilità

di comando diretto, è disponibile anche un’applicazione per smartphone con interfaccia

utente quasi identica. Altra opzione disponibile è l’interfaccia IoT, che consente di integrare

facilmente il condizionatore in ambiente industry 4.0.