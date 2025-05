Vertiv ha contribuito allo sviluppo del data center di VSIX a Padova

Una soluzione all’avanguardia per l’Internet Exchange Point dell’Università di Padova, che supporta lo sviluppo delle infrastrutture digitali regionali

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha collaborato alla realizzazione del data center di VSIX, l’Internet Exchange Point (IXP) dell’Università di Padova. Questa infrastruttura, progettata per rispondere alle esigenze di connettività della rete nazionale e locale, si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate e per l’attenzione alla responsabilità ambientale.

L’Università di Padova, che ha già implementato una politica di approvvigionamento al 100% da fonti rinnovabili, ha inoltre avviato una valutazione dell’impatto ambientale (LCA, Life Cycle Assessment) sull’intero ciclo di vita del data center, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA) e la Regione del Veneto.

Il data center è stato progettato per essere un punto cruciale di interconnessione tra operatori locali, fornitori di contenuti digitali e cloud provider. Vertiv ha fornito una soluzione integrata che comprende:

Isola di contenimento completa di rack

Sistemi di distribuzione elettrica (rPDU)

Unità di condizionamento di precisione

Sistemi di monitoraggio ambientale e infrastrutturale

Luca Finotti, direttore tecnico di VSIX, ha commentato: “Vertiv ha dimostrato grande professionalità nella progettazione dell’infrastruttura critica. La qualità del portfolio e la disponibilità del team ci hanno convinto a includere anche i servizi di manutenzione. Vertiv si è confermato un fornitore affidabile su cui possiamo contare anche in futuro.”

Con una configurazione ridondante N+1, il nuovo data center offre alta disponibilità, affidabilità e flessibilità operativa, rispondendo alle esigenze di un ecosistema digitale in forte evoluzione. Conosciuto come “Cubo”, il sito è situato all’interno del Neutral Access Point (NAP) di VSIX, il quarto nodo di scambio italiano per volume di traffico, dopo Milano, Roma e Torino, con oltre 192 Gbps di picco nel solo traffico di peering pubblico.

Con questo progetto, VSIX rafforza il proprio ruolo di NAP regionale, offrendo servizi di peering pubblico e privato e colocation, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema digitale del Nord-Est e sostenendo la crescita delle infrastrutture digitali in modo responsabile.

Andrea Faeti, sales enterprise accounts director di Vertiv in Italia, ha commentato: “Oggi il data center è un sistema ibrido e interconnesso, che integra reti, applicazioni e infrastrutture distribuite su più livelli. Il progetto con VSIX riflette questa nuova visione, puntando su efficienza, agilità e sostenibilità.”