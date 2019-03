TS Nuovamacut partecipa a MECSPE 2019

Software CAD/PLM e CAM di SolidWorks, stampa 3D di HP, realtà virtuale e le soluzioni Industry 4.0 di TeamSystem al Pad. 6 Stand L43 TS Nuovamacut a Parma dal 28 al 30 marzo 2019

Le tecnologie abilitanti per l’industria manifatturiera che TS Nuovamacut (una Società TeamSystem), presenterà a MECSPE all’interno del Salone Fabbrica Digitale si rivolgono a 4 specifici ambiti: progettazione e sviluppo prodotto, additive manufacturing e realtà virtuale.

Le opportunità della digital transformation per l’Industria 4.0 sono davvero tante e per le aziende non è affatto semplice scegliere il partner e le soluzioni migliori per portare l’innovazione all’interno dei processi produttivi. Le scelte strategiche per diventare un’azienda smart sono molte, ma alcune sono più importanti di altre, lo sanno le oltre 8.600 aziende italiane che hanno affidato la propria storia, know how e business al team di TS Nuovamacut, il primo partner Dassault Systémes per SolidWorks in Italia e tra i primi 10 nel mondo per le soluzioni software in ambito CAD/PLM. TS Nuovamacut ha raccolto intorno a sé la più importante comunità di progettisti italiana composta da oltre 23.000 utenti, ed è a quest’ampia platea di pubblico che intende presentare, in fiera a Parma [Pad. 6 Stand L43], le ultime novità della release 2019 di SolidWorks. Uno staff di tecnici e sales illustreranno gli aggiornamenti del software per affrontare i problemi più complessi per completare i lavori di dettaglio più critici. Le nuove funzioni consentono di migliorare lo sviluppo prodotto per rendere più rapidi i processi di produzione. A completare l’offerta, SOLIDWORKS CAM che consente di integrare la progettazione e la produzione in una sola applicazione, collegando i rispettivi team attraverso uno strumento software e un modello 3D comuni.

Tra le tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di progettare e realizzare i prodotti non si può non menzionare l’additive manufacturing che allo stand di Nuovamacut sarà presente con la stampante 3D HP Jet Fusion 540 in funzione. HP propone una soluzione che si differenzia dalle altre stampanti presenti sul mercato per numerosi aspetti, primo tra tutti il costo competitivo e la sua capacità di realizzare parti funzionali resistenti in tutte le direzioni; la versione 540 grazie alla prototipazione rapida, esegue più iterazioni di prototipi nel tempo necessario per stampare una singola parte. HP Jet Fusion è inoltre in grado di produrre parti accurate con dettagli complessi, tra le sue caratteristiche spicca anche la facilità di utilizzo e la capacità di riuso di materiali fino all’80%.

Non poteva mancare tra le innovazioni della fabbrica digitale la realtà virtuale che a MECSPE sarà possibile testare personalmente con la soluzione compatta proposta da VIRTALIS Compact VR. La versione include un laptop ad alte prestazioni e grazie all’impiego di un visore VIVE by HTC, completo di sensori di posizione e manipolatori, permette a chi lo utilizza di immergersi nel mondo virtuale con una fruibilità ed immediatezza senza precedenti. Per chi si occupa di progettazione, la possibilità di creare visite virtuali di macchine o impianti ed effettuare simulazioni in tempo reale del loro montaggio, funzionamento o smontaggio, rappresenta un notevole un abbattimento di tempi e costi solitamente dedicati al trasferimento di risorse e realizzazione di prototipi.

Allo stand sarà presente anche TeamSystem con Industry 4.0 una soluzione che garantisce il controllo completo di tutte le attività all’interno della fabbrica, a cominciare dall’assegnazione del lavoro sulle linee, passando attraverso il controllo del work in progress, fino all’analisi di tempi e costi. Il calcolo dei fabbisogni e di impiego di capacità produttiva in logica MRP (Material Requirement Planning) e CRP (Capacity Resource Plannning), permettono di acquistare e produrre quanto serve – quando serve, senza generare surplus di magazzino e impegno di reparti/lavorazioni esterne.

TS Nuovamacut vi aspetta a Parma [Pad. 6 Stand L43] per presentarvi la suite di strumenti più completa per accelerare il business di tutte le imprese italiane.