Capgemini assume in Italia 1000 giovani talenti e professionisti

Capgemini è alla ricerca di giovani talenti e professionisti, appassionati di tecnologia e aperti a grandi sfide

Secondo gli ultimi studi di Capgemini solo poche aziende a livello mondiale ritengono di avere le competenze digitali (39%) e di leadership (35%) necessarie per intraprendere un percorso di digital transformation di successo, nonostante gli ingenti investimenti che supereranno i 2.000 miliardi di dollari entro il 2021. Vi è dunque la necessità di affidarsi a partner leader nel digitale, come Capgemini, che siano in grado di accompagnare le organizzazioni a colmare il gap e a realizzare con successo il cambiamento.

Entrando a far parte di un’organizzazione di oltre 200.000 persone in più di 40 paesi nel mondo, i neoassunti avranno l’opportunità di contribuire con la loro esperienza professionale e accademica a progetti complessi e ampiamente diversificati, in termini di settori, aree geografiche e clienti.

«Per raggiungere risultati di eccellenza, occorre investire su persone eccellenti. Questa è la vision di Capgemini, che in Italia ha intrapreso da tempo un percorso strategico di sviluppo e consolidamento, in linea con la continua espansione del Gruppo a livello internazionale, confermata dagli importanti risultati raggiunti anche nell’anno fiscale 2018, in cui abbiamo registrato una crescita a livello mondiale dell’8,1%”, ha affermato Andrea Falleni, Managing Director di Capgemini Business Unit Italy. «La nostra capacità di attirare i migliori talenti, grazie a un ambiente di lavoro dinamico, multiculturale e inclusivo, rappresenta uno degli asset che ci permettono di portare avanti una costante e solida crescita e a rispondere alla sempre maggiore complessità della trasformazione che attraversa le aziende con cui lavoriamo».

Opportunità per giovani talenti e professionisti

Nel piano 2019, che prevede un obiettivo di 1000 assunzioni, circa la metà delle posizioni ricercate riguarda l’ingresso in azienda di giovani talenti con una grande passione per i temi del digitale e delle nuove tecnologie e con una spiccata propensione per il lavoro di squadra. Per tutti è previsto un percorso di inserimento e crescita professionale diversificato sulla base del potenziale e delle competenze.

L’altra metà delle posizioni aperte è destinata invece all’inserimento di profili professional, con esperienze consolidate in ambito Cloud, Artificial Intelligence, Data Intelligence, Customer Experience, Digital Marketing, Cybersecurity e Digital Manufacturing e riguarda anche figure consulenziali, con una visione trasversale dei processi di trasformazione e di business nei mercati di riferimento dell’azienda, che includono Financial Services, Manufacturing & Automotive, Consumer Products & Retail, Energy & Utilities, Telco & Media e Pubblica Amministrazione.

Alessandra Miata, HR Director di Capgemini Business Unit Italy, ha dichiarato: «Accompagnare i nostri clienti nella trasformazione organizzativa, digitale e del business che li vede oggi protagonisti, attraverso progetti complessi, richiede forti competenze gestionali e tecniche. Ogni giorno c’è sempre qualcosa da imparare, perciò curiosità, passione e apertura verso sfide sempre nuove sono qualità importanti che ricerchiamo nelle persone che portiamo a bordo. È altrettanto importante garantire un costante aggiornamento delle competenze, che vada di pari passo con un comparto tecnologico in continua evoluzione e uno scenario di business orientato alla soddisfazione del cliente finale. Lavorare in team internazionali, dove ciascuno porta esperienze diversificate, nell’ambito di progetti estremamente dinamici, da un lato offre uno skillset quasi illimitato ai nostri clienti, dall’altro permette uno sviluppo e una crescita professionali difficilmente realizzabili altrove».