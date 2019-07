NTT riunisce aziende leader per lanciare un nuovo Global Technology Services Provider

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation) ha inaugurato NTT Ltd, un global technology services provider leader nel mondo che mette a fattor comune le competenze e il potenziale di 28 realtà, tra cui NTT Communications, Dimension Data e NTT Security, per un valore totale di business pari a 11 miliardi USD.

Con sede centrale a Londra e circa 40.000 persone in più di 70 paesi nel mondo, la nuova NTT Ltd offre competenze senza paragoni e una dimensione globale con una focalizzazione nel permettere alle persone, alle aziende e alla società di fare grandi cose.

Il Presidente e CEO di NTT Corporation, Jun Sawada ha affermato, “Sono lieto di annunciare il lancio odierno di NTT Ltd. Combinando il potenziale di NTT Ltd e NTT DATA, andiamo a creare uno dei top five global technology and business solutions provider con un fatturato da 20 miliardi USD fuori dal Giappone. In futuro, accelereremo il nostro modo di operare come un’unica NTT al fine di contribuire alla definizione di un mondo più intelligente e migliore grazie alla digital transformation”.

“Siamo felici di annunciare che Londra ospiterà il global headquarter di NTT Ltd e il nostro impegno rispetto al Regno Unito si conferma in tutta la sua solidità. Abbiamo considerato numerose possibilità e scelto Londra. I vantaggi sono molteplici, tra questi un’economia stabile, ricchezza di competenze e talenti, la diversity della popolazione e del pensiero, una solida infrastruttura, strutture educative e di ricezione per i talenti che si trasferiscono in città e siamo felici che questa sia la casa del nostro nuovo business”.

La Primo Ministro del Regno Unito Theresa May ha affermato, “Britain has a long standing and proud reputation as a global tech leader and it’s fantastic that NTT Ltd. has chosen London for its global headquarters. A key part of our modern Industrial Strategy is to put the UK at the forefront of the tech and data revolution, and they will join many other world-leading companies who call Britain home”.

Mettendo a fattor comune queste aziende, andremo ad offrire:

L’accesso ad una gamma più ampia e profonda di skills in differenti aree tecnologiche

Un’offerta di tecnologia e servizi gestiti leader nel mondo per scalabilità e profondità

Una migliorata capacità nell’offrire soluzioni pensate per gli specifici settori di mercato

Una piattaforma di managed services globale, con la possibilità di permettere localizzazioni per venire incontro alle specifiche esigenze dei clienti in ogni mercato.

Maggiori investimenti in innovazione e R&D.

La nuova company è già partner di oltre 10.000 clienti nel mondo, tra cui aziende leader nel settore dei servizi finanziari, nel settore farmaceutico, delle telecomunicazioni, energy & utilities, della produzione industriale, automotive e tecnologico. Tra quelle che stanno già beneficiando delle intelligent technology solution di NTT con l’obiettivo di un futuro sempre più connesso troviamo: Tour de France, ALMA, City of Las Vegas, Connected Conservation, ISPPC, Alcatel e NXP.

Tsunehisa Okuno, Chairman for NTT Ltd. e Executive Vice President for NTT Corporation ha commentato, “Oggi, NTT conferma i propri 120 anni di ascolto dei clienti e di innovazione. Oltre alla creazione, con NTT Ltd, di un fortissimo technology and managed services provider, abbiamo incrementato il nostro impegno per investire di più in R&D, supportare nuove technology startup grazie al nostro venture capital fund e sviluppare il nostro rivoluzionario innovation business team. Mettendo insieme tutte queste potenzialità, vediamo l’opportunità di essere più efficaci nell’aiutare i clienti e le comunità”.

Jason Goodall, Global CEO per NTT ha commentato, “Sono estremamente orgoglioso di guidare NTT Ltd in un’era nuova e stimolante. Oggi, diamo vita a un fornitore globale di servizi IT gestiti che offre una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi gestiti, leader di settore, che rispondono alle esigenze di business dei clienti. Sappiamo che la tecnologia non si arresta e nemmeno noi lo faremo e continueremo a trasformarci per garantire l’offerta di soluzioni che meglio rispondono alle esigenze attuali e future. Siamo felici di essere parte di uno dei più grandi technology and business solutions provider e siamo pronti ad essere i partner dei nostri clienti offrendo loro il nostro ampio spettro di competenze.”

Commentando l’integrazione, Chris Barnard, Vice President for Enterprise Infrastructure and Communications presso IDC, ha concluso “Le organizzazioni di tutto il mondo sono sempre più alla ricerca di aziende tecnologiche in grado di adattarsi e di supportarle nelle numerose e mutevoli sfide per le quali sono necessarie soluzioni completamente integrate per sfruttare la potenza di IoT, edge analytics e le piattaforme di collaborazione. La costituzione di un’unica realtà attesta la bontà della visione di NTT che offre loro un unico punto di vista dell’intera organizzazione in grado di raggiungere una migliore consapevolezza a supporto della trasformazione e per trarre vantaggio dai cambiamenti.”